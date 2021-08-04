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«Тихановская испугалась, услышав об этом»: Протасевич рассказал, кто планировал госпереворот в Беларуси

04.08.2021 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист и блогер Роман Протасевич, задержанный в Минске в мае этого года, заявил, что госпереворот в Беларуси планировали не сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.



– Я, в принципе, лично знал многих людей, которые говорили о попытке насильственного переворота, то есть вот эти заговорщики, я действительно знал многих из них, – заявил он в интервью на YouTube-канале литовского политика Альгирдаса Палецкиса.

По словам Протасевича, он просто сообщил информацию о возможности такого сценария.

– Представители штаба Тихановской были проинформированы, но не принимали участия в подготовке этого насильственного переворота, – сказал Протасевич.

Он добавил, что Тихановская испугалась, услышав об этом.

– Сказала, что это, во-первых, очень неожиданное, во-вторых, очень страшное предложение, и делать какие-либо выводы и какие-либо шаги на данном этапе точно не стоит, – уточнил задержанный блогер.

Кроме того, Протасевич расказал, что обсуждал дальнейшее развитие событий с советником Тихановской – Александром Добровольским.

– Я думаю, что он может подтвердить мои слова о том, что штаб не принимал активного участия в обсуждении, штаб не принимал никакого участия в планировании. Позиция была такая, что мы вообще не вмешиваемся, мы не принимаем в этом участия, мы просто наблюдаем, – подчеркнул Протасевич.

При этом он добавил, что не входил в штаб Тихановской и был далек от политической деятельности.
 
Теги: Минск
 
 
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Журналист и блогер Роман Протасевич, задержанный в Минске в мае этого года, заявил, что госпереворот в Беларуси планировали не сторонники экс-кандидата в...
 
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