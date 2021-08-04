ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Своя правда: Белорусский МИД рассказал дипломатам о ситуации на белорусско-литовской границе

04.08.2021 21:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Разворот" мигрантов на границе Беларуси с Литвой нарушает права человека, об этом рассказали на брифинге МИД республики, который состоялся в среду для руководителей и представителей иностранных дипмиссий.



Заместитель председателя Госпогранкомитета Роман Подлинев показал дипломатам документы о происходящем на белорусско-литовской границе. Дипломаты отметили, что Литва разрушает систему добрососедского пограничного взаимодействия между государствами – в их числе блокировка финансирования соглашения с ЕС о реадмиссии.

В МИД подчеркнули, что "разворот" ищущих убежища на Западе мигрантов не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека.

"А попытки Литвы представить миграционный кризис как некий спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны", – сказали во время брифинга.

Также министерство иностранных дел Беларуси подтвердило готовность решать все возникающие вопросы, влияющие на безопасность в приграничном регионе.

Белорусская сторона также выразила надежду, что институты ЕС и правозащитные организации не будут закрывать глаза на жестокое отношение к мирным беженцам, совершаемых литовскими пограничниками. Беларусь рассчитывает и на международное расследование по имеющимся в Литве фактам насилия против мигрантов.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что из-за санкций Запада больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС. При этом официальный Минск отвергает обвинен� � в сознательном поощрении притока мигрантов в Европу. При этом, правда, никто не поясняет, почему против этих мигрантов в Беларуси не возбуждаютс дела за пересечение границы, хотя по белорусскому закону это наказуемое деяние -- влоть до уголовного. Ситуация выглядит как принуждение Европы к переговорам. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Разворот" мигрантов на границе Беларуси с Литвой нарушает права человека, об этом рассказали на брифинге МИД республики, который состоялся в среду для...
 
Новости дня
Новости разные
 
БЧБ-перфоманс: «Наша Маша стала краше!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by