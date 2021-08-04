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Глава КГБ назвал Майкла Карпентера главным автором «антибелорусского мятежа»

04.08.2021 21:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Важнейшая роль в организации протестов в Беларуси принадлежит США. Главным автором «антибелорусского мятежа» можно считать Майкла Карпентера — старшего директора Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Об этом председатель КГБ Иван Тертель сказал в документальном сериале СТВ.

Глава КГБ назвал Майкла Карпентера главным автором «антибелорусского мятежа»

По словам Тертеля, из соседей Беларуси в отношении нее «наиболее агрессивную политику» проводят Литва и Польша. Также председателем КГБ отмечена неконструктивная роль нынешнего руководства Украины, Чехии и «некоторых других стран», которые «следуют в фарватере политики Соединенных Штатов».

В фильме также прозвучала информация о том, что, как правило, за так называемыми структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики. А выступающие медийными лицами переворота блогеры, журналисты и активисты — это, по его словам, куклы. Управляющие ими известны белорусским спецслужбам. В фильме перечислены Павол Демеш, Дэвид Кремер, Камиль Клысинский, Витис Юрконис, Ежи Помяновски, Михаил Ходорковский.

 
 
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Важнейшая роль в организации протестов в Беларуси принадлежит США. Главным автором «антибелорусского мятежа» можно считать Майкла Карпентера — старшего...
 
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