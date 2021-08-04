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Госпогранкомитет Беларуси: иностранцы имели признаки применения огнестрельного оружия и следы укусов собак
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Литва 3 августа насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила печальное развитие. Теперь дело на контроле Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
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Госпогранкомитет Беларуси: иностранцы имели признаки применения огнестрельного оружия и следы укусов собак
Новости Беларуси. Литва 3 августа насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила печальное развитие. Теперь дело на контроле...
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