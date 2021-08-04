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Страшные кадры. На границе с Литвой от сильных побоев скончался беженец, ещё несколько ранены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Литва 3 августа насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила печальное развитие. Теперь дело на контроле Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
А этим людям «повезло». Это не первая «партия» избитых мигрантов, но впервые люди так страшно пострадали. По ним стреляли, как по мишеням.
Евгений Пустовой:
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Новости Беларуси. Литва 3 августа насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила печальное развитие. Теперь дело на контроле...
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