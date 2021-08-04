|
Пограничник о найденном беженце: услышал, что внятных ответов дать не может, сильно кашляет и задыхается
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь с 3 на 4 августа белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасти его не удалось, человек умер на руках у людей в погонах.
Максим Хвалько шесть лет на границе. Обычно ему приходится задерживать нарушителей, а в ночь с 3 на 4 августа впервые пришлось спасать человека.
Максим Хвалько, начальник пограничной заставы «Бенякони» Лидского погранотряда:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пограничник о найденном беженце: услышал, что внятных ответов дать не может, сильно кашляет и задыхается
Новости Беларуси. В ночь с 3 на 4 августа белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)