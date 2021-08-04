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Пограничники Беларуси проводят масштабные учения на границе с Евросоюзом

04.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские пограничники проводят масштабные учения на границе с Евросоюзом. Отрабатываются методы усиленной охраны рубежей, передает «МИР 24».

Главная задача – вычислить условные вооруженные группы, блокировать их и ликвидировать. Учения проходят в три этапа. Для участия в них из запаса призвали свыше 160 человек. По легенде, они должны прийти на помощь местной погранзаставе.

«По завершении данных мероприятий будут сформированы подразделения, проведено боевое слаживание. Они в дальнейшем примут участие в усилении охраны государственной границы», – заявил заместитель руководителя учений Сергей Богуш.

Организаторы уверяют: условия маневров максимально приближены к реальным. Учения продлятся до будущего четверга.



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Главная задача – вычислить условные вооруженные группы, блокировать их и ликвидировать. Учения проходят в три этапа. Для участия в них из запаса призвали свыше 160...
 
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