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Пограничники Беларуси проводят масштабные учения на границе с Евросоюзом
04.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские пограничники проводят масштабные учения на границе с Евросоюзом. Отрабатываются методы усиленной охраны рубежей, передает «МИР 24».
Главная задача – вычислить условные вооруженные группы, блокировать их и ликвидировать. Учения проходят в три этапа. Для участия в них из запаса призвали свыше 160 человек. По легенде, они должны прийти на помощь местной погранзаставе.
Организаторы уверяют: условия маневров максимально приближены к реальным. Учения продлятся до будущего четверга.
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Главная задача – вычислить условные вооруженные группы, блокировать их и ликвидировать. Учения проходят в три этапа. Для участия в них из запаса призвали свыше 160...
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