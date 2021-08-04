ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-руководителя «ЕвроБеларуси» Влада Величко отпустили на свободу

04.08.2021 22:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Экс-руководитель Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Влад Величко освобожден, сообщила в «Фейсбуке» его жена Алена Величко.

Экс-руководителя «ЕвроБеларуси» Влада Величко отпустили на свободу
Фото: npbelarus.info

«12 часов спустя мужа отпустили. Спасибо за ваши молитвы! Завтра допрос в СК», — написала она.

Утром 4 августа прошли обыски у Величко, а также у двух представителей международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» — известного философа и методолога Владимира Мацкевича и главы некоммерческой инициативы «Летучий университет» социолога Татьяны Водолажской.

Жена Величко сообщила БелаПАН, что в постановлении об обыске фигурировало 17 статей Уголовного кодекса. Ее супруг был задержан в качестве подозреваемого.

С середины дня также не выходит на связь коллега социолог Оксана Шелест.

Обыски у Величко, Мацкевича и Водолажской, по предварительной информации, проводили сотрудники КГБ.

По сведениям генерального директора «ЕвроБеларуси» Андрея Егорова, Водолажская задержана в уголовном порядке. Сейчас она находится в ИВС ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина.

«Достоверно неизвестно только про Мацкевича. Таня задержана, и ее повезут на Окрестина. Влад задержан после обыска, вроде в статусе подозреваемого», — сказал Егоров.

Он отметил, что последние два с половиной года Величко «отошел от общественной деятельности и занимается консалтингом».

Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-руководитель Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Влад Величко освобожден, сообщила в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госпогранкомитет Беларуси: иностранцы имели признаки применения огнестрельного оружия и следы укусов собак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by