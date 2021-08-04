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Экс-руководителя «ЕвроБеларуси» Влада Величко отпустили на свободу
Источник материала: Навiны
Экс-руководитель Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Влад Величко освобожден, сообщила в «Фейсбуке» его жена Алена Величко.
«12 часов спустя мужа отпустили. Спасибо за ваши молитвы! Завтра допрос в СК», — написала она.
Утром 4 августа прошли обыски у Величко, а также у двух представителей международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» — известного философа и методолога Владимира Мацкевича и главы некоммерческой инициативы «Летучий университет» социолога Татьяны Водолажской.
Жена Величко сообщила
С середины дня также не выходит на связь коллега социолог Оксана Шелест.
Обыски у Величко, Мацкевича и Водолажской, по предварительной информации, проводили сотрудники КГБ.
По сведениям генерального директора «ЕвроБеларуси» Андрея Егорова, Водолажская задержана в уголовном порядке. Сейчас она находится в ИВС ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина.
«Достоверно неизвестно только про Мацкевича. Таня задержана, и ее повезут на Окрестина. Влад задержан после обыска, вроде в статусе подозреваемого», — сказал Егоров.
Он отметил, что последние два с половиной года Величко «отошел от общественной деятельности и занимается консалтингом».
Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.
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Экс-руководитель Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Влад Величко освобожден, сообщила в...
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