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Вольфович о погибшем иракце: надо поступить по-человечески, отдать тело, чтобы отправить его на родину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Литва 3 августа насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила печальное развитие. Теперь дело на контроле Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
У него был паспорт гражданина Ирака. Надо с человеком поступать по-человечески, раз так произошло, и попытаться пригласить этих родственников, отдать тело для того, чтобы его можно было отправить на родину и похоронить.
Что это за факт? Это… просто в годы войны, наверное, так не поступали. Так поступали только фашисты. Как по-другому об этом говорить? И это мы говорим о каких-то демократических ценностях, о каких-то хороших, нормальных добрососедских отношениях с соседними странами?
С подобными миграционными проблемами Беларусь уже встречалась. На брестском вокзале жили чеченцы (их не пускали польские пограничники).
Евгений Пустовой, СТВ:
Евгений Пустовой:
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Вольфович о погибшем иракце: надо поступить по-человечески, отдать тело, чтобы отправить его на родину
Новости Беларуси. Литва 3 августа насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила печальное развитие. Теперь дело на контроле...
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