|
Фотофакт. Опальная белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в Варшаву
04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В аэропорту Шопена спортсменку, которая отказалась возвращаться в Беларусь, встречали десятки репортеров.
Сразу вечером, прибыв в Варшаву
«Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в Новой Беларуси!», – таким текстом
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аэропорту Шопена спортсменку, которая отказалась возвращаться в Беларусь, встречали десятки репортеров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)