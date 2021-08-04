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Фотофакт. Опальная белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в Варшаву

04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В аэропорту Шопена спортсменку, которая отказалась возвращаться в Беларусь, встречали десятки репортеров. 

Сразу вечером, прибыв в Варшаву через Вену, Кристина Тимановская, которой предоставили гуманитарную польскую визу, встретилась с Павлом Латушко.

Фотофакт. Опальная белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в Варшаву

«Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в Новой Беларуси!», – таким текстом сопроводил совместное фото политик.

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В аэропорту Шопена спортсменку, которая отказалась возвращаться в Беларусь, встречали десятки репортеров. 
 
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