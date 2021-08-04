В год своего 30-летия Белагропромбанк радует своих клиентов хорошими подарками

Источник материала: ОНТ

Белагропромбанк к своему 30-летию подводит основные итоги работы. И ведь главное – дать возможность человеку не только сохранить сбережения, но и приумножить. Для кого участие в рекламных играх стало выигрышным билетом – в нашем материале.





Алла Скуратович, вкладчик Белагропромбанка: «Уже более 10 лет являюсь клиентом Белагропромбанка. Сама уже онлайн-вклады открываю более 3 лет. И играла. Смотрела прямой эфир – там и узнала».

Алла Скуратович к рекламной игре присоединилась в прошлом году. Но все это время удача испытывала женщину на упорство. И только в мае при просмотре телевизионного эфира Алла услышала свою фамилию.

Алла Скуратович, вкладчик Белагропромбанка: «С сыном смотрели. Я говорю: "Смотри, сейчас мама будет машину выигрывать". Вот и выиграли».

Счастливую машину Алла решила оставить себе. Сейчас женщина делает новые вклады и надеется на более крупные выигрыши.

Алла Скуратович, вкладчик Белагропромбанка: «Начали играть в прошлом году, но удача улыбнулась только в этом. Вместе играем с мамой на пару. Смотрим розыгрыши постоянно. Записываем коды свои и ждем с волнением. И продолжаем играть, вот теперь уже хотим квартиру выиграть».

В Белагропромбанке есть карты для всех категорий граждан. Одна из самых удобных и востребованных – студенческая.

Игорь Сукора, заместитель директора департамента развития розничных продуктов Белагропромбанка: «Это уникальный продукт, который в себе совмещает свойства банковской карточки и студенческого билета. По этой карте можно рассчитываться во всех торговых сетях, получать доступ в учреждение образования, в библиотеку, общежитие».

Еще один интересный продукт Белагропромбанка – детская платежная карта. Она предназначена для клиентов в возрасте от 6 до 18 лет. Карточка может быть выпущена в качестве основной и дополнительной к родительской.

Игорь Сукора, заместитель директора департамента развития розничных продуктов Белагропромбанка: «Данную карточку можно заказать в отделении банка. Нужно обратиться родителям с ребенком в банк. При себе нужно иметь паспорт, документ, удостоверяющий личность, либо свидетельство, если у ребенка пока нет своего паспорта. Заполнить заявлению и анкету и выпустить карточку».

В праздничный год своего 30-летия Белагропромбанк радует своих клиентов хорошими подарками. Так, в августе и в сентябре у вкладчиков банка есть возможность выиграть квартиру в Минске или крупные денежные призы. Оформляйте вклад на условиях игры «Юбилейный урожай призов» и получайте шанс стать одним из победителей. Напоминаем, что оформить его можно в любом подразделении банка, а также онлайн.

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