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В год своего 30-летия Белагропромбанк радует своих клиентов хорошими подарками
Источник материала: ОНТ
Белагропромбанк к своему 30-летию подводит основные итоги работы. И ведь главное – дать возможность человеку не только сохранить сбережения, но и приумножить. Для кого участие в рекламных играх стало выигрышным билетом – в нашем материале.
Алла Скуратович к рекламной игре присоединилась в прошлом году. Но все это время удача испытывала женщину на упорство. И только в мае при просмотре телевизионного эфира Алла услышала свою фамилию.
Счастливую машину Алла решила оставить себе. Сейчас женщина делает новые вклады и надеется на более крупные выигрыши.
В Белагропромбанке есть карты для всех категорий граждан. Одна из самых удобных и востребованных – студенческая.
Еще один интересный продукт Белагропромбанка – детская платежная карта. Она предназначена для клиентов в возрасте от 6 до 18 лет. Карточка может быть выпущена в качестве основной и дополнительной к родительской.
В праздничный год своего 30-летия Белагропромбанк радует своих клиентов хорошими подарками. Так, в августе и в сентябре у вкладчиков банка есть возможность выиграть квартиру в Минске или крупные денежные призы. Оформляйте вклад на условиях игры «Юбилейный урожай призов» и получайте шанс стать одним из победителей. Напоминаем, что оформить его можно в любом подразделении банка, а также онлайн.
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Белагропромбанк к своему 30-летию подводит основные итоги работы. И ведь главное – дать возможность человеку не только сохранить сбережения, но и приумножить. Для...
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