«Гостеприимство» Литвы – в шокирующих кадрах! Гражданин Ирака умер от полученных ран. Репортаж ОНТ с приграничной полосы

Источник материала: ОНТ

Трагедия, которая потрясает своей жестокостью и бесчеловечностью. В войне с мигрантами, развязанной Литвой, – первая жертва. И это именно война с безоружными и беспомощными людьми, если судить по шокирующим видеокадрам, которые оказались в нашем распоряжении. На границе с Литвой ночью обнаружили человека, который едва дышал. Избитого мигранта белорусским медикам спасти не удалось. Он скончался от побоев – фактически этого человека литовские пограничники забили до смерти, проявив неоправданную жестокость и пренебрежение общечеловеческими ценностями. Именно так «демократическая» Литва встречает тех, кто приходит к ней за помощью. Бежав от войны, мигранты становятся жертвами травли уже в другой стране. Предупреждаем: в сюжете будут шокирующие для нормального человека кадры, а восприимчивым людям и детям это видео и вовсе не рекомендуется к просмотру. Андрей Александров – репортаж с приграничной полосы.





Шок! Ссадины, раны, шрамы, укусы, отбитые части тела, обширные гематомы – и в итоге смерть. Ещё вчера этот человек был жив. Ночью, избитый и раненый, он еле добрался до контрольно-следовой полосы, смог её преодолеть, но на большее сил не хватило. Заметил его местный житель в пяти километрах отсюда.

На место, где нашли избитого, сегодня белорусские женщины принесли цветы. Трагедия эта не только для соотечественников погибшего.

О гибели мигранта срочно доложили Александру Лукашенко. Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию: опросить местных, отыскать родственников погибшего, выдать визы, оказать помощь с прибытием в Беларусь. Расследование на контроле у Президента.

Гражданин Ирака – первая жертва той войны, которую Литва объявила мигрантам. И такого ещё не было. Нелегальные мигранты – проблема Литвы уже несколько месяцев. И официальный Вильнюс, долгое время не знавший, как этот вопрос решать, теперь не нашёл ничего лучшего, как применять оружие и законом разрешил насилие. Кроме убитого, белорусские пограничники обнаружили ещё пять граждан Ирака. Те пояснили: их силой, не стесняясь в агрессии, гнали в сторону Беларуси. Удары, собаки, шокеры – весь арсенал. В ход пошло даже оружие.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак. Пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения».

Насилие пошло уже на вторые сутки. Накануне Литва выдворила сразу несколько групп граждан из Африки и Ближнего Востока.

Литва утроила просто физическую расправу – мощные удары в спины получали даже пожилые женщины (их таким образом валили на землю), беременные. Выжигающим спреем поливали глаза, в том числе детям.

«Они брызгали спреем в лицо всем. Мы просили воды, чтобы промыть глаза. Они говорили: возвращайтесь в Беларусь».

Но в ответ, признаются, над ними откровенно издевались.

«Мы курды, приехали из Ирака. У них были собаки, оружие, электрошокеры. Нам не дали ни воды, ни еды. Все были очень уставшие, не знали, что делать. Мы просто хотели остаться на их земле, но они нам не позволили».

Белорусские пограничники, приняв гостей, первым делом дали вдоль напиться. Все это происходило ночью, но многие не могут оправиться от шока до сих пор.

Буквально в нескольких сотнях метров от литовской границы бежала ещё одна группа людей из Ирака. Спрятались в лесу и разбили здесь лагерь. Замёрзли и очень голодны. Некоторые отделались испугом, другие получили серьёзные травмы.

20-летний Карманд ту ночь вспоминает с ужасом – как били, угрожали убить, забрали вещи, паспорта, ещё раз избили.

«Пограничник Литвы подошел к нам, сказал: "Руки вверх". Затолкал нас микроавтобус. Потом они начали бить нас прикладами. Потом сказали выйти из автобуса и сказали: "Идти в том направлении один километр – и там вы умрёте". Сказали бежать, продолжали бить. Потом забрали наши вещи и снова били. Это был худший день в моей жизни».

Эти двое подростков в полной растерянности: остались без родителей – их разлучили на той стороне.

«Когда я со своей семьёй подошел к литовской границе. Никто не сказал почему. Я говорил, что это моя мать, моя семья, но они не слушали. Моя семья до сих пор в Литве».

Все они бежали от войны и разрухи, которые в их странах воцарились именно из-за Запада. По иронии судьбы – туда, где, как думали, их ждёт лучшая жизнь. Но вряд ли кто-то думал, что будет вот так, с откровенным насилием и теперь уже смертью. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту смерти гражданина Ирака.

Похоже, Литва в своей неспособности решить миграционный кризис применяет самые жесткие меры, не считаясь с правами человека, что переходит все границы разумного. Глава МВД Литвы лично призвала считать мигрантов преступниками и разрешила применять к ним силу. Но такой подход ещё неизвестно чем может обернуться. Сегодня сразу несколько госучреждений Литвы и торговых центров Вильнюса получили письма со словами, что мусульмане отомстят. А на что способен арабский мир, уж кто-кто, а Европа точно знает.

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