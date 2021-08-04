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«Гостеприимство» Литвы – в шокирующих кадрах! Гражданин Ирака умер от полученных ран. Репортаж ОНТ с приграничной полосы
Источник материала: ОНТ
Трагедия, которая потрясает своей жестокостью и бесчеловечностью. В войне с мигрантами, развязанной Литвой, – первая жертва. И это именно война с безоружными и беспомощными людьми, если судить по шокирующим видеокадрам, которые оказались в нашем распоряжении. На границе с Литвой ночью обнаружили человека, который едва дышал. Избитого мигранта белорусским медикам спасти не удалось. Он скончался от побоев – фактически этого человека литовские пограничники забили до смерти, проявив неоправданную жестокость и пренебрежение общечеловеческими ценностями. Именно так «демократическая» Литва встречает тех, кто приходит к ней за помощью. Бежав от войны, мигранты становятся жертвами травли уже в другой стране. Предупреждаем: в сюжете будут шокирующие для нормального человека кадры, а восприимчивым людям и детям это видео и вовсе не рекомендуется к просмотру. Андрей Александров – репортаж с приграничной полосы.
Шок! Ссадины, раны, шрамы, укусы, отбитые части тела, обширные гематомы – и в итоге смерть. Ещё вчера этот человек был жив. Ночью, избитый и раненый, он еле добрался до контрольно-следовой полосы, смог её преодолеть, но на большее сил не хватило. Заметил его местный житель в пяти километрах отсюда.
На место, где нашли избитого, сегодня белорусские женщины принесли цветы. Трагедия эта не только для соотечественников погибшего.
О гибели мигранта срочно доложили Александру Лукашенко. Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию: опросить местных, отыскать родственников погибшего, выдать визы, оказать помощь с прибытием в Беларусь. Расследование на контроле у Президента.
Гражданин Ирака – первая жертва той войны, которую Литва объявила мигрантам. И такого ещё не было. Нелегальные мигранты – проблема Литвы уже несколько месяцев. И официальный Вильнюс, долгое время не знавший, как этот вопрос решать, теперь не нашёл ничего лучшего, как применять оружие и законом разрешил насилие. Кроме убитого, белорусские пограничники обнаружили ещё пять граждан Ирака. Те пояснили: их силой, не стесняясь в агрессии, гнали в сторону Беларуси. Удары, собаки, шокеры – весь арсенал. В ход пошло даже оружие.
Насилие пошло уже на вторые сутки. Накануне Литва выдворила сразу несколько групп граждан из Африки и Ближнего Востока.
Литва утроила просто физическую расправу – мощные удары в спины получали даже пожилые женщины (их таким образом валили на землю), беременные. Выжигающим спреем поливали глаза, в том числе детям.
Но в ответ, признаются, над ними откровенно издевались.
Белорусские пограничники, приняв гостей, первым делом дали вдоль напиться. Все это происходило ночью, но многие не могут оправиться от шока до сих пор.
Буквально в нескольких сотнях метров от литовской границы бежала ещё одна группа людей из Ирака. Спрятались в лесу и разбили здесь лагерь. Замёрзли и очень голодны. Некоторые отделались испугом, другие получили серьёзные травмы.
20-летний Карманд ту ночь вспоминает с ужасом – как били, угрожали убить, забрали вещи, паспорта, ещё раз избили.
Эти двое подростков в полной растерянности: остались без родителей – их разлучили на той стороне.
Все они бежали от войны и разрухи, которые в их странах воцарились именно из-за Запада. По иронии судьбы – туда, где, как думали, их ждёт лучшая жизнь. Но вряд ли кто-то думал, что будет вот так, с откровенным насилием и теперь уже смертью. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту смерти гражданина Ирака.
Похоже, Литва в своей неспособности решить миграционный кризис применяет самые жесткие меры, не считаясь с правами человека, что переходит все границы разумного. Глава МВД Литвы лично призвала считать мигрантов преступниками и разрешила применять к ним силу. Но такой подход ещё неизвестно чем может обернуться. Сегодня сразу несколько госучреждений Литвы и торговых центров Вильнюса получили письма со словами, что мусульмане отомстят. А на что способен арабский мир, уж кто-кто, а Европа точно знает.
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«Гостеприимство» Литвы – в шокирующих кадрах! Гражданин Ирака умер от полученных ран. Репортаж ОНТ с приграничной полосы
Трагедия, которая потрясает своей жестокостью и бесчеловечностью. В войне с мигрантами, развязанной Литвой, – первая жертва. И это именно война с безоружными и...
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