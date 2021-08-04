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Грузинский штангист Лаша Талахадзе установил три мировых рекорда на Олимпийских играх

04.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грузинский штангист Лаша Талахадзе установил три мировых рекорда на Олимпийских играх

Тем временем на Олимпиаде в Токио завершились соревнования по тяжёлой атлетике. В заключительный день турнира определились медалисты в весовой категории свыше 109 килограммов у мужчин.

Главный фаворит на победу грузинский штангист Лаша Талахадзе подтвердил звание сильнейшего тяжелоатлета планеты, установив сразу три мировых: в рывке, толчке и по сумме двоеборья. В первом упражнении он показал результат 223 килограмма, во втором – справился с весом в 265, а в сумме – 488. Для 27-летнего спортсмена это уже второе олимпийское золото в карьере. Впрочем, Лаша Талахадзе пока не смог превзойти исторический рекорд белорусского тяжелоатлета Леонида Тараненко. Наш прославленный штангист уже более 30 лет удерживает мировое достижение в упражнении толчок: 266 килограммов.

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Тем временем на Олимпиаде в Токио завершились соревнования по тяжёлой атлетике. В заключительный день турнира определились медалисты в весовой категории свыше 109...
 
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