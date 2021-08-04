Участники инициативы «Импульс единству» посетили Дворец Независимости

Источник материала: ОНТ

Дворец Независимости вновь распахнул двери для гостей. Символ суверенитета страны сегодня посетили те, кто каждый день борется за продовольственную безопасность – работники молочного предприятия. В программе – десятки помещений и залов. Посмотреть всё, конечно, времени не хватит, но там, где принимались важнейшие политические решения и происходили знаковые события, гости смогли еще и сфотографироваться.

Эта экскурсия – отправная точка для начала нового проекта. «Импульс единству» – не просто название народной инициативы, в этих словах главный смысл проекта – объединить людей и показать, чем нужно дорожить и чему учить новые поколения. Именно работники этого предприятия – инициаторы проекта. Депутаты поддержали его. В его программе – посещение Дворца Независимости, Дома правительства и других знаковых объектов страны теми, кто всецело поддерживает политический курс государства. А еще он поможет дружить, что называется семьями.

Особый смысл этот проект приобретает в Год народного единства.

Подписывайтесь на нас в Telegram