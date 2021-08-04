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Участники инициативы «Импульс единству» посетили Дворец Независимости

04.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Участники инициативы «Импульс единству» посетили Дворец Независимости

Дворец Независимости вновь распахнул двери для гостей. Символ суверенитета страны сегодня посетили те, кто каждый день борется за продовольственную безопасность – работники молочного предприятия. В программе – десятки помещений и залов. Посмотреть всё, конечно, времени не хватит, но там, где принимались важнейшие политические решения и происходили знаковые события, гости смогли еще и сфотографироваться.

Эта экскурсия – отправная точка для начала нового проекта. «Импульс единству» – не просто название народной инициативы, в этих словах главный смысл проекта – объединить людей и показать, чем нужно дорожить и чему учить новые поколения. Именно работники этого предприятия – инициаторы проекта. Депутаты поддержали его. В его программе – посещение Дворца Независимости, Дома правительства и других знаковых объектов страны теми, кто всецело поддерживает политический курс государства. А еще он поможет дружить, что называется семьями. 

Особый смысл этот проект приобретает в Год народного единства. 

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Дворец Независимости вновь распахнул двери для гостей. Символ суверенитета страны сегодня посетили те, кто каждый день борется за продовольственную безопасность...
 
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