Искавшая много лет потерянную сестру женщина оказалась ее соседкой

Источник материала: ОНТ

Жительница Портсмута (Гэмпшир, Великобритания) долгие годы искала сестру. В итоге оказалось, что родственницы жили по соседству. На историю обращает внимание Daily Mirror.

57-летняя Бекки Роудс была удочерена в младенческом возрасте. У ее биологической матери были серьезные проблемы со здоровьем, поэтому женщина боялась, что будет не в состоянии воспитать дочь нормально. В приемной семье Бекке рассказали, что у нее также есть сестра. Женщина на протяжении долгих лет искала родственницу.

54-летняя Кейт Браун повторила судьбу старшей сестры. Мать также отказалась от нее, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Девочке в приемной семье о сестре не рассказали. Но у нее был сводный брат Джон, с которым она подружилась. Приемные родители от мальчика отказались из-за «плохого характера». Спустя годы Кейт решила найти Джона.

В процессе поисков она узнала о родной сестре Бекке. Более того, выяснилось, что сестры на протяжении десятилетий жили менее чем в 5 км друг от друга.

Фото: кадр Long Lost Family / ITV

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