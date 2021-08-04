Урожай-2021: в закромах уже 3,7 миллиона тонн зерна

Источник материала: ОНТ

Следим за темпами жатвы. В закромах уже 3,7 миллиона тонн зерна.

Убрали половину площадей зерновых и зернобобовых. В тройке лидеров – Минский, Брестский и Гродненский регионы. Все остальные идут практически вровень – у них по 500 тысяч тонн. Состояние техники и боевой настрой людей дают основания для благоприятных прогнозов. Главное, чтобы погода не подвела.

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