84-летнего пенсионера в Германии оштрафовали на 250 тысяч евро за хранение танка в подвале

Источник материала: ОНТ

В Германии осудили пенсионера, который незаконно владел оружием. Полиция нашла у мужчины дома танк «Пантера», винтовки, зенитную пушку, пистолеты и прочие орудия времен Второй мировой войны. Осужденный хранил все боеприпасы в подвале, информирует BBC.

Суд округа Киль приговорил 84-летнего немца к условному сроку лишения свободы в 14 месяцев и обязал пенсионера выплатить штраф 250 тысяч евро. Прокурор при этом изначально просил 500 тысяч евро штрафа. Мужчина также по решению суда обязан подарить или продать в течение двух лет зенитную пушку и 45-тонный танк.

Интересно, что зимой пенсионер использовал вермахтский танк в качестве снегоуборочной машины.

Фото: DepositPhotos

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