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84-летнего пенсионера в Германии оштрафовали на 250 тысяч евро за хранение танка в подвале
Источник материала: ОНТ
В Германии осудили пенсионера, который незаконно владел оружием. Полиция нашла у мужчины дома танк «Пантера», винтовки, зенитную пушку, пистолеты и прочие орудия времен Второй мировой войны. Осужденный хранил все боеприпасы в подвале,
Суд округа Киль приговорил 84-летнего немца к условному сроку лишения свободы в 14 месяцев и обязал пенсионера выплатить штраф 250 тысяч евро. Прокурор при этом изначально
Интересно, что зимой пенсионер
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В Германии осудили пенсионера, который незаконно владел оружием. Полиция нашла у мужчины дома танк «Пантера», винтовки, зенитную пушку, пистолеты и прочие орудия...
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