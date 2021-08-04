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Директор гимназии №1 им. Ф. Скорины г. Минска Наталия Бушная. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

04.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Директор гимназии №1 им. Ф. Скорины г. Минска Наталия Бушная. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Сильные, но при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны. 

Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – руководитель первой гимназии в Беларуси – Наталия Бушная. Ей есть что сказать.

 

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Сильные, но при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины...
 
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