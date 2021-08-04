Директор гимназии №1 им. Ф. Скорины г. Минска Наталия Бушная. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Сильные, но при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны.

Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – руководитель первой гимназии в Беларуси – Наталия Бушная. Ей есть что сказать.

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