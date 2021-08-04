|
В Гомельской области подсчитывают ущерб от засухи. Из-за аномальной жары регион потерял десятую часть урожая кукурузы
Источник материала: ОНТ
На кукурузе сказалась июльская засуха. К примеру, Гомельская область из-за жары потеряла десятую часть урожая. На полях не хватает влаги. Хозяйства пытаются снизить потери и ищут выход из ситуации.
Вот так выглядят выжженные солнцем поля – ровно полтора месяца здесь не было дождей. Почва высохла – посевы поменяли цвет и перестали расти. Теперь эти плантации больше похожи на сухостой, чем на кукурузу. Урожайность – не просто низкая. Она нулевая.
Сейчас период, когда царица полей потребляет наибольшее количество влаги. А если осадков нет, на хороший урожай можно и не надеяться. Жизнеспособными остаются лишь участки в низинах или там, где есть тень. Остальные – без шансов.
Теперь же эти растения уже никакой дождь не спасёт. В этом хозяйстве рассчитывали собрать 27 тысяч тонн кукурузы – на силос. Но больше половины в итоге потеряли. Подсчитывают ущерб.
Под удар аномальной жары попали все без исключения районы Гомельской области. Сильнее пострадали Хойники, Ельск, Брагин и Лельчицы. Всего в регионе повреждено около 30 тысяч гектаров кукурузы – это десятая часть посевов. Выход из ситуации есть, но аграриям придётся вносить серьёзные коррективы в рабочий процесс.
Дождей в регионе по-прежнему нет. По прогнозам синоптиков, в первой декаде августа жара лишь усилится, а это значит, что районам нужно готовиться к наиболее пессимистичным сценариям. В 2019-м Гомельщина уже теряла урожай. Пришлось экстренно пересевать поля, а агрометеорологи тогда включили некоторые районы в так называемую зону засушливого климата. Задача на ближайшее будущее – отказаться от так называемых уязвимых культур, сделав акцент исключительно на засухоустойчивые растения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельской области подсчитывают ущерб от засухи. Из-за аномальной жары регион потерял десятую часть урожая кукурузы
На кукурузе сказалась июльская засуха. К примеру, Гомельская область из-за жары потеряла десятую часть урожая. На полях не хватает влаги. Хозяйства пытаются...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)