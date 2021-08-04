В Гомельской области подсчитывают ущерб от засухи. Из-за аномальной жары регион потерял десятую часть урожая кукурузы

Источник материала: ОНТ

На кукурузе сказалась июльская засуха. К примеру, Гомельская область из-за жары потеряла десятую часть урожая. На полях не хватает влаги. Хозяйства пытаются снизить потери и ищут выход из ситуации.

Вот так выглядят выжженные солнцем поля – ровно полтора месяца здесь не было дождей. Почва высохла – посевы поменяли цвет и перестали расти. Теперь эти плантации больше похожи на сухостой, чем на кукурузу. Урожайность – не просто низкая. Она нулевая.

Сейчас период, когда царица полей потребляет наибольшее количество влаги. А если осадков нет, на хороший урожай можно и не надеяться. Жизнеспособными остаются лишь участки в низинах или там, где есть тень. Остальные – без шансов.

Юрий Шаманский, бригадир полеводческой бригады Гомельской птицефабрики: «Хотя кукуруза имеет мощную корневую систему глубокозалегающую, но влаги всё равно ей не хватает, вот она и пропадает, сохнет. Конечно, если бы проходили дожди, этого бы не было».

Теперь же эти растения уже никакой дождь не спасёт. В этом хозяйстве рассчитывали собрать 27 тысяч тонн кукурузы – на силос. Но больше половины в итоге потеряли. Подсчитывают ущерб.

Василий Борисов, заместитель директора Гомельской птицефабрики: «Вложено много. Семена купили украинские, гербицид внесли хороший, дорогой (45 долларов на гектар), подкормили два раза, а результата нет. Конечно, смотреть без боли в сердце нельзя, обидно».

Под удар аномальной жары попали все без исключения районы Гомельской области. Сильнее пострадали Хойники, Ельск, Брагин и Лельчицы. Всего в регионе повреждено около 30 тысяч гектаров кукурузы – это десятая часть посевов. Выход из ситуации есть, но аграриям придётся вносить серьёзные коррективы в рабочий процесс.

Николай Лесько, заместитель начальника управления сельского хозяйства Гомельского райисполкома: «Создана комиссия в райисполкоме, обследуются, устанавливается по каждому полю индивидуальный выход. То есть частично произошла гибель. Практически там уже нечего убирать, данные площади будут пересеваться другими культурами. По остальным полям принимаются решения по переводу их из зерновой группы в кормовую, и в дальнейшем в течение 2-3 дней будет принято решение хоть частично убрать на силос».

Дождей в регионе по-прежнему нет. По прогнозам синоптиков, в первой декаде августа жара лишь усилится, а это значит, что районам нужно готовиться к наиболее пессимистичным сценариям. В 2019-м Гомельщина уже теряла урожай. Пришлось экстренно пересевать поля, а агрометеорологи тогда включили некоторые районы в так называемую зону засушливого климата. Задача на ближайшее будущее – отказаться от так называемых уязвимых культур, сделав акцент исключительно на засухоустойчивые растения.

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