Самые масштабные стройки СССР, повторить которые невозможно. Вы только посмотрите!

Источник материала: ОНТ

Посмотрите, как в Советском Союзе планировали изменить природные условия, чтобы спасти некоторые районы от засухи. И как строились гидроэлектростанции, которые некоторое время являлись самыми большими в мире.

Когда воду превратили в электричество



Фото: un-sci.com

Когда в СССР началась индустриализация, возникли проблемы распространения электроэнергии среди всех крупных населенных пунктов. В 1920 году появился план электрификации, который предполагал строительство гидроэлектростанции возле Днепра.

Долгое время советская власть не могла решить – доверить строительство своим рабочим или же обратиться к иностранным мастерам. В итоге решили выбрать оба варианта, ведь в таком деле лишних сил не бывает.

Уже 8 ноября 1927 года начали закладывать будущую ГЭС. В основе рабочих сил были крестьяне-сезонники. Их быт был невероятно скуден: еды было очень мало, а жилье совсем непригодно для жизни. Но буквально через четыре года наконец-то все пошло в гору. В итоге работу завершили в 1932 году и 17 сентября осуществили торжественное открытие, на котором присутствовало множество высокопоставленных лиц.

Позже эта гидроэлектростанция столкнулась с военными действиями и взрывами, после чего ее несколько раз ремонтировали. На сегодняшний день станция все так же существует, однако требует значительных вложений для модернизации.



Фото: dic.academic.ru

Через тридцать лет после появления той гидроэлектростанции началось строительство еще одной, которая получила название Сталинградской. В дальнейшем ее называли Волжской. Строительство началось в 1952 году с применением ряда инновационных технологий.



Фото: chronograph.livejournal.com

Сам проект занял девять лет, но уже осенью 1961 года ГЭС начала работать. В последующие годы она была одной из самых важных станций в СССР, а также самой крупной в Европе, пока в 1976 году не появилась еще одна гидроэлектростанция – Братская ГЭС. Именно она снабжала электроэнергией все населения Сибири. На данный момент она активно работает.



Фото: foto-history.livejournal.com

Как сибирским рекам планировали менять поток



Фото: osssr.ru

В 60-х годах XIX века в России появился необычный план, предполагающий перенос некоторых рек из Сибири в самые засушливые районы. Однако эта затея так и не была осуществлена, потому что исследователи не были уверены в возможности выполнения задания.

Поэтому в ближайшие сто лет этот план так и не поднимался. В следующий раз он всплыл уже в 1948 году, но Сталин также посчитал, что у данного проекта нет никаких перспектив. К тому же тогда существовала другая идея по устранению засушливости. Вновь эту идею стали рассматривать уже после смерти Сталина, начиная с 60-х годов прошлого века. Тогда же начали думать и о том, каким образом можно было бы реализовать этот проект.

В 1968 году Академия наук СССР начала активную работу над этим государственным заказом. На это им потребовалось три года, после чего они предоставили полноценный проект, рассчитанный на четырнадцать лет тяжелой работы.

Для выполнения этого плана было использовано множество ресурсов. В том числе над ним работали величайшие умы того времени: в научных кругах обсуждались различные идеи, активно работали научно-исследовательские институты и так далее. Для того, чтобы полноценно реализовать проект, по подсчетам таких исследователей, нужно было потратить не менее тридцати миллиардов рублей, что составляло одну десятую всего бюджета страны на 1986 год. Усугубилась ситуация с началом кризиса, который в целом и привел к закрытию проекта.

Фото обложки: ru.rbth.com

По материалам сайта osssr.ru

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