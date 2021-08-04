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Елизавета II первой поздравила Меган Маркл с 40-летием

04.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Елизавета II первой поздравила Меган Маркл с 40-летием

Британская королева Елизавета II первой отправила поздравительные слова Меган Маркл с ее 40-летием. Об этом информирует Daily Mail.

Поздравительное сообщение с текстом «Желаем герцогине Сассекской счастья в день рождения» было опубликовано в сторис аккаунта королевской семьи в соцсети Instargam. Данная страница является официальной для резиденции Елизаветы II – Букингемского дворца. В поздравлении использованы снимки, на одном из которых королева и Меган Маркл и сняты вместе в 2018 году.


Спустя минуты в соцсетях к поздравлениям присоединились принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз.

Фото: instagram / theroyalfamily

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Британская королева Елизавета II первой отправила поздравительные слова Меган Маркл с ее 40-летием. Об этом информирует Daily Mail. Поздравительное сообщение с текстом...
 
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