Источник материала: ОНТ

Минск – Кутаиси" class="one-news__figure-img">

Ещё шире перед белорусами распахнула свои воздушные ворота гостеприимная Грузия! Теперь не только прямым рейсом в Тбилиси и Батуми. Сегодня «Белавиа» открыла новое направление Минск – Кутаиси.





С этого дня белорусы могут попасть в самое сердце Грузии – древнейший город Кутаиси! Спустя пять лет туда снова можно летать без пересадок!

За последние два месяца количество перелетов из белорусской столицы на грузинский курорт выросло значительно. Новое направление, авиакомпания надеется, обретет не меньшую популярность. Спрос и желание путешествовать у белорусов есть.

Кутаиси – третий грузинский город на карте полетов «Белавиа». Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям с вылетом из Минска в 9:30. Обратный рейс – этим же вечером. На борту пассажирам предложат лёгкий завтрак. На полёт – чуть больше двух тысяч километров: самолёт уложится в три часа. Сегодня рейс особенный, праздничный. В честь первого полёта – водный салют. Добрая традиция, которой следуют все аэропорты мира. Без красной ленты не обошлось.

Говорят, Кутаиси один из тех городов, что гармонично сочетает в себе древнюю и современную архитектуру, спокойную и активную жизнь. Он может стать хорошим началом большого путешествия по Грузии. К тому же стоимость билетов ниже, чем в Батуми и Тбилиси в аналогичный сезон.

Сегодня у «Белавиа» 23 регулярных направления. Куда еще полетим из Минска? Больше рейсов теперь и в Россию. Свою воздушную карту авиаперевозчик собирается и дальше расширять. Так что не спешите прощаться с летом! Отпуск можно смело растягивать и на сентябрь.

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