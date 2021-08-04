Любопытные альпака обследовали кошку. Но так и не поняли, кто это был (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Сети появилось видео из Нидерландов, на котором кошка пробралась на ферму альпака. Животные знакомятся, а альпака на ролике несколько растерялись, обнюхивая и внимательно осматривая гостью.

Ролик собрал более 15 тысяч просмотров. Несмотря на растерянность некоторых животных, комментаторы на YouTube сошлись во мнении, что и альпака, и кошка – «милашки».

Фото: скриншот видео ViralHog

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