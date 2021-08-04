СК выясняет обстоятельства убийства гражданина Ирака на белорусско-литовской границе

Источник материала: ОНТ

Следственным комитетом Беларуси выясняются обстоятельства убийства гражданина Ирака. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, допросили свидетелей, в том числе сотрудников Государственного пограничного комитета и местных жителей. Точная причина смерти будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы. По предварительным сведениям, нашел свое подтверждение факт насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия.

Фото: БЕЛТА

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