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Беларусь рассчитывает на международное расследование по выявленным в Литве фактам насилия

04.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь рассчитывает на международное расследование по выявленным в Литве фактам насилия

МИД Беларуси провёл брифинг, во время которого руководителям и представителям аккредитованных в нашей стране иностранных дипмиссий предоставили объективные и документально подтвержденные факты о драматических процессах на границе с Литвой. В брифинге принял участие заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси. 

Действия литовской стороны, и в частности приказ министра внутренних дел, который санкционирует применение силы в отношении просителей убежища, привели к трагическим последствиям, отметили в МИДе. Всё это не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека. А попытки представить происходящее как некий спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Беларусь заявляет о полной прозрачности в этой теме, подтверждает готовность к совместному решению всех сложных вопросов и выражает надежду, что институты ЕС и правозащитные организации не будут закрывать глаза на незаконные и откровенно жестокие действия по отношению к мирным беженцам, которые совершаются под контролем литовских властей. В Минске рассчитывают на международное расследование по выявленным в Литве фактам насилия, а также системного нарушения международных обязательств в области прав человека.

 

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Теги: Минск
 
 
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МИД Беларуси провёл брифинг, во время которого руководителям и представителям аккредитованных в нашей стране иностранных дипмиссий предоставили объективные и...
 
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