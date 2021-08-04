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Для разработки дорожной карты «Белшины» нанята крупнейшая консалтинговая компания. Что об этом сказал Роман Головченко?

04.08.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шины, которые не боятся скальных пород и открывают новые рынки сбыта. На бобруйском предприятии «Белшина» реализуют сразу два инвестиционных проекта, доход от которых позволит получить прирост выручки в 1,5 миллиарда рублей. Ставку делают на производство шин премиальных брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время рабочей поездки завод «Белшина» посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Его последний визит на предприятие был осенью, и тогда же было принято решение разработать для производства стратегию, которая позволит снизить долговую нагрузку и выйти на максимальную производственную мощность.

Насколько успешно реализуется задуманное – в сюжете Юлии Мычки.

Для разработки дорожной карты «Белшины» нанята крупнейшая консалтинговая компания. Что об этом сказал Роман Головченко?

Глубокая модернизация – часть стратегии развития «Белшины» на ближайшую пятилетку. Решение о том, что предприятию нужен свой четкий путь, было принято еще в октябре. Для разработки дорожной карты нанята крупнейшая консалтинговая компания с мировым именем, компетентная в данном секторе. И сегодня она была одобрена.

Для разработки дорожной карты «Белшины» нанята крупнейшая консалтинговая компания. Что об этом сказал Роман Головченко?

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь:
Думаем, что это именно то решение, которое позволит вкупе с другими мерами государственной поддержки решить главную проблему предприятия – снижение долговой нагрузки, а также выйти на максимальную производственную мощность после реализованных инвестпроектов.

Для разработки дорожной карты «Белшины» нанята крупнейшая консалтинговая компания. Что об этом сказал Роман Головченко?

От реализации стратегии в течение пяти лет до 2026 года ожидают экономический эффект в размере 1,5 миллиарда рублей.

Появится рентген-установка, которая позволит видеть внутренние дефекты. Какие инновации вводят на «Белшине»? Подробнее здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Шины, которые не боятся скальных пород и открывают новые рынки сбыта. На бобруйском предприятии «Белшина» реализуют сразу два инвестиционных...
 
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