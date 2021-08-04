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Илья Бегун: «Беларусь в любой момент может вернуть прежний уровень защиты литовской границы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как будет развиваться миграционный кризис в Литве и ситуация на белорусско-литовской границе? Вопиющее убийство иракца и отношение властей Литвы к мигрантам.
Ольга Шерснева, СТВ:
О мигрантах на границе Литвы: их не просто их отправили с угрозами, в них стреляли
Илья Бегун, аналитик:
Информация, что уже сегодня поступала, о том, что 180 человек обратно отправили из Литвы, и мы уже видели, даже сейчас, видеозаписи того, что не просто их отправили с угрозами, в них стреляли. Касательные, сквозные – сейчас уже эта вся информация есть в интернете. Но из 180 человек Беларусь приняла 40. Так как у нас граница в основном работает сейчас в первую очередь на предотвращение попадания на территорию Республики Беларусь, то можно утверждать, что из этих 180 140 обратно в Литву опять попали. То есть как они ни пытаются создать видимость, что все у них под контролем якобы, что у них якобы отличные пограничные службы – нет, у них не хватает людей даже банально для того, чтобы защититься от того, чтобы люди не проникли вновь, банально обойдя, образно говоря, куст соседний.
На Западе права человека и свобода слова – это очень удобная сказка для бедных
Ольга Шерснева:
Илья Бегун:
То, что происходит сейчас в Литве… Можно даже в некотором роде сказать, что они наблюдают, они прощупывают ситуацию, как на провокации реагирует наша сторона, что мы будем делать в качестве мер эскалации. Почему выбрана Литва? Скажем так, в первую очередь это исторически. Это была одна из самых протестных республик во всем Советском Союзе, которая с превеличайшей радостью отделилась от СССР в 1991 году. На текущий момент они возобновляют старую политику.
Мы еще вспоминаем, кто у них там был изначально в руководстве – Ландсбергис, только дедушка текущего главы МИД Габриэлюса. Ландсбергис, ввиду своей малодушности, пелены перед глазами из-за того воспитания, что дал ему его дед, ведется на эти провокации Брюсселя. Он позволяет манипулировать целой страной. Но ответные действия… Они ведь рассчитывают, что Брюссель, Вашингтон их поддержат – этого может не случиться. Мы уже увидели, что границу они попросили помочь защитить, сначала попросили 41 миллион евро. Что им сказали? Дулю.
«Они готовы к эскалации»
Ольга Шерснева:
Илья Бегун:
И нужен кто-то сейчас сторонний, кто сможет независимо обсудить этот вопрос. Если ранее вопрос по Донбассу нашли стороны в виде России, Германии, то по Беларуси и Литве, на мой взгляд, точно так же нам необходимо подключать как минимум, с одной стороны, Россию. И, с другой стороны, должен быть кто-то, кто сможет более-менее объективно и уравновешенно этот вопрос деэскалировать. Это уже не смешно.
Ольга Шерснева:
Илья Бегун:
Литва сама по себе не является самостоятельной страной. Сказывается явная помощь Запада
Ольга Шерснева:
Илья Бегун:
Закрытие части своих производственных предприятий в угоду квотам Евросоюза сделало их очень зависимыми от общей интеграции с экономической системой Евросоюза. Но при этом о развитии социальной отрасли, с одной стороны, можно где-то сказать и хорошие вещи. К примеру, что у них выросла зарплата средняя. Но вместе с ростом зарплаты абсолютно несоразмерно ей выросла стоимость коммунальных услуг.
Ольга Шерснева:
Илья Бегун:
Хорошо, дадут они нам эти 40 миллионов долларов в год, только их действия, в первую очередь которые были инициированы литовской стороной и теми, кто этих экстремистов и террористов прикрывает, оценили в несколько процентов от ВВП Беларуси. Это несоизмеримые суммы. Здесь вопрос не в деньгах. Иногда деньги можно даже не брать в том случае, если тебе не хочется работать каким-то котрагентом и ты ожидаешь от него удар в спину. В данном случае Литва наглядным образом показала, что Договор о добрососедстве, который автоматически был продлен весной этого года… Ведь у нас действительно есть Договор о добрососедстве, который уже почти три десятка лет существует, и если сейчас прочитать этот договор, основополагающие пункты, которые в нем лежат, – о невоздействии на внутреннюю политику государства, уважительные отношения, то пройдя по этим всем пунктам и почитав банально сводку новостей за один день, возникнет вопрос – а этот договор точно работает? Возможно, все-таки стоит этот договор уже разорвать? И прекратить делать вид, что это добрососедские отношения. Ведь когда они на бумаге не работают, это еще хуже, чем когда их нет.
Илья Бегун:
В Литве довольно слабая структура власти. Им сейчас интересно поиметь политические очки
Ольга Шерснева:
Илья Бегун:
Илья Бегун:
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Новости Беларуси. Как будет развиваться миграционный кризис в Литве и ситуация на белорусско-литовской границе? Вопиющее убийство иракца и отношение властей...
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