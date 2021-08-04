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Премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян. Его поздравил Александр Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Армении. В Армении идет формирование Кабинета министров. Его главой назначен Никол Пашинян. От имени жителей Беларуси и себя лично с этим его поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Армении. В Армении идет формирование Кабинета министров. Его главой назначен Никол Пашинян. От имени жителей Беларуси и себя лично с этим его поздравил...
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