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Подтверждён факт насильственной смерти. По факту убийства гражданина Ирака возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По факту убийства гражданина Ирака Центральный аппарат Следственного комитета возбудил уголовное дело. Проводится комплекс процессуальных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
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Подтверждён факт насильственной смерти. По факту убийства гражданина Ирака возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. По факту убийства гражданина Ирака Центральный аппарат Следственного комитета возбудил уголовное дело. Проводится комплекс процессуальных...
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