|
Десятки человек получили письмо с угрозами в адрес Литвы. В тексте – список заминированных мест
Источник материала: СТВ
Новости Литвы. Письмо на английском языке с угрозами в адрес Литвы 4 августа получили по электронной почте десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тексте – угрозы взрывов как месть за «братьев-мусульман». Кровавое обещание цитирует агентство Delfi. Известно, что адресант – Юсеф Арафат, который называет себя «воином Аллаха».
Юсеф Арафат:
В письме также представлен список заминированных мест.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Литвы. Письмо на английском языке с угрозами в адрес Литвы 4 августа получили по электронной почте десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)