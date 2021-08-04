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Столинский район первым в стране завершил уборочную. Какими показателями аграрии уже могут гордиться?

04.08.2021 23:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столинский район первым в стране завершил уборочную. Здесь на площади свыше 19 тысяч гектаров аграрии получили 77,5 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя урожайность – более 40 центнеров с гектара. Всего в Беларуси убрано чуть более половины площадей. 3 миллиона 735 тысяч тонн зерна – таков результат на утро 4 августа.

Столинский район первым в стране завершил уборочную. Какими показателями аграрии уже могут гордиться?

Высокие темпы показывают все без исключения регионы. Из-за засухи и жары нынешний колос не такой увесистый, как летом 2020-го. Вместе с тем удается собирать с гектара почти 32 центнера зерна.

Столинский район первым в стране завершил уборочную. Какими показателями аграрии уже могут гордиться?

По средней урожайности традиционно в лидерах гродненские хлеборобы. К миллионному намолоту приближается Минская область.

 
 
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Новости Беларуси. Столинский район первым в стране завершил уборочную. Здесь на площади свыше 19 тысяч гектаров аграрии получили 77,5 тысяч тонн зерна, сообщили в...
 
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