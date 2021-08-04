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О ситуации на границе с Литвой и нарушении принципов добрососедства. В МИД Беларуси провели брифинг для дипмиссий

05.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В МИД Беларуси провели брифинг для руководителей и представителей аккредитованных в стране дипмиссий иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломаты были информированы о происходящих драматических процессах на белорусско-литовской границе. Обратили также внимание на последовательные шаги литовской стороны по разрушению выстроенной за многие годы системы добрососедского пограничного взаимодействия между двумя государствами. На предложения нашей стороны обсудить миграционные вопросы реакции и вовсе не последовало.

О ситуации на границе с Литвой и нарушении принципов добрососедства. В МИД Беларуси провели брифинг для дипмиссий

МИД Беларуси выразил надежду на то, что институты Евросоюза и правозащитные организации не будут закрывать глаза на незаконные, произвольные и откровенно жестокие действия по отношению к мирным беженцам, совершаемые под контролем литовских властей. Белорусская сторона также рассчитывает на международное расследование по выявленным в Литве фактам насилия, а также системного нарушения международных обязательств в области прав человека.

О ситуации на границе с Литвой и нарушении принципов добрососедства. В МИД Беларуси провели брифинг для дипмиссий

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Новости Беларуси. В МИД Беларуси провели брифинг для руководителей и представителей аккредитованных в стране дипмиссий иностранных государств, сообщили в...
 
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