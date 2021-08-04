Тимановская прилетела в Варшаву и встретилась с Латушко

Легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь, прилетела в Варшаву.



Фото: НАУ

Польские власти предоставили белоруске политическое убежище, она получила гуманитарную визу, передает Би-би-си .

В Варшаве спортсменка встретилась с лидером Народного антикризисного управления Павлом Латушко. «Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в Новой Беларуси», — указано в сообщении телеграм-канала НАУ.

Спортивные функционеры Беларуси отозвали легкоатлетку Кристину Тимановскую из-за того, что она раскритиковала действия белорусских спортивных чиновников. В частности, спортсменка рассказала, что ее против воли заставляют бежать эстафету 4х400 метров. При этом ее квалификация — 100 и 200-метровые дистанции. В итоге сотрудники НОК сказали ей собирать вещи и ехать в аэропорт.

Муж спортсменки скоро прилетит из Киева в Варшаву.