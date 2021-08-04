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Тормозной суппорт: признаки неисправности и правила обслуживания
Источник материала: БДГ
Тормозной суппорт – важная часть дисковой тормозной системы, которая помогает замедлить и остановить автомобиль.
Большинство современных автомобилей оснащены дисковыми тормозами с простым принципом действия: тормозные диски устанавливаются на колесные ступицы и вращаются во время движения автомобиля. Один или несколько поршней в тормозном суппорте преобразуют гидравлическое давление в механическое усилие, прижимающее тормозные колодки к дискам. В результате возникает трение, замедляющее вращение колеса.
В автомобильной промышленности используются суппорты двух типов – фиксированные и плавающие. В более распространенных плавающих суппортах поршень расположен в подвижном корпусе и прижимает внутреннюю колодку напрямую к тормозному диску. Возникающая при этом реактивная сила перемещает корпус и опосредованно воздействует на внешнюю колодку, также контактирующую с диском. На задней оси механизм с плавающим суппортом часто выпускается с встроенным стояночным тормозом.
Как долго служат тормозные суппорты?
Автомобильные тормоза часто подвергаются экстремальным нагрузкам. Например, при торможении до полной остановки усилие многократно превышает мощность двигателя, а между колодкой и диском возникают температуры свыше 750 °C. Долго и надежно служить в условиях таких термических и механических нагрузок могут только продукты высочайшего качества.
Суппорт дискового тормоза – это самый прочный и надежный компонент тормозов, поэтому вполне ожидаемо, что прослужить он должен столько же, сколько и автомобиль. При надлежащем уходе срок службы тормозных суппортов – от 120 000 до 160 000 километров или 10 лет. Однако это общая оценка, для каждого отдельного автомобиля она может отличаться. Ведь срок службы тормозных суппортов зависит от нескольких факторов:
Признаки неисправного тормозного суппорта
Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих признаков неисправного тормозного суппорта, рекомендуем не откладывать визит на Бош Авто Сервис. Квалифицированный специалист должен осмотреть всю систему, чтобы вовремя обнаружить неисправность и предотвратить более серьезные проблемы. Помните, исправность тормозной системы – залог вашей безопасности.
Если необходима замена: какие тормозные суппорты выбрать?
Если после осмотра и очистки суппортов на их рабочих поверхностях выявлены явные следы износа – канавки, борозды, сколы – детали следует заменить. При выборе новых тормозных суппортов важное значение имеет бренд производителя. Отдавать предпочтение лучше компаниям, которые занимающих лидирующие позиции в производстве тормозных систем. Компания Bosch уже более 90 лет задает стандарты безопасности, делая весомый вклад в развитие технологий тормозных систем.
Именно Bosch сыграла в свое время определяющую роль в разработке и внедрении в серийное производство не только электронных систем безопасности ABS и ESP®, но и других компонентов тормозов, тех же суппортов ZOH (ZeroOffsetHarmonised), увеличивающих срок службы тормозов и улучшающих их вибрационные и шумовые характеристики, благодаря особой конструкции пружин колодок.
Тормозные компоненты Bosch, в частности суппорты, подвергаются тем же функциональным и качественным испытания, что и оригинальные детали. Например, их проверяют на устойчивость к влаге, грязи и оттаивающим средствам, тестируют на эффективность в условиях снега и льда в испытательном центре в Швеции. При изготовлении суппортов применяются качественное сырье и современные технологии. Например, корпуса суппортов часто изготавливаются из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение веса и прочности.
В ассортименте Bosch из почти 2000 артикулов представлены как стандартные суппорты дискового тормоза для большинства типов транспортных средств, так и тормозные суппорты Bosch eXchange – восстановленные изделия, аналогичные с новыми по надежности, производительности и гарантией как на новые суппорты. Это идеальный выбор, если вы хотите установить высококачественные детали, сэкономить на частом ремонте дешевых no-name компонентов или если тормозные суппорты для вашего автомобиля сняты с производства.
Если достаточно обслужить: какие компоненты использовать?
Bosch рекомендует при ремонте суппортов в обязательном порядке менять все установочные, монтажные принадлежности, которые гораздо быстрее изнашиваются и приводят к появлению шумов, ненадлежащей работе всей тормозной системы, и возникновению рисков при движении или торможении автомобиля.
В программе Bosch представлен широкий ассортимент ремкомплектов суппортов, в частности около 130 артикулов для обслуживания наиболее капризных в работе и установленных на большинстве автомобилей «плавающих» суппортов. Кроме этого, для борьбы с коррозией и шумами, при ремонте суппортов, замене дисков и колодок, важно применять соответствующие смазки, например, Bosch Superfit без металлов и кислот, предлагаемый в трех различных по объему упаковках.
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Тормозной суппорт – важная часть дисковой тормозной системы, которая помогает замедлить и остановить автомобиль.
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