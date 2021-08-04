Тормозной суппорт: признаки неисправности и правила обслуживания

Тормозной суппорт – важная часть дисковой тормозной системы, которая помогает замедлить и остановить автомобиль.

Большинство современных автомобилей оснащены дисковыми тормозами с простым принципом действия: тормозные диски устанавливаются на колесные ступицы и вращаются во время движения автомобиля. Один или несколько поршней в тормозном суппорте преобразуют гидравлическое давление в механическое усилие, прижимающее тормозные колодки к дискам. В результате возникает трение, замедляющее вращение колеса.

В автомобильной промышленности используются суппорты двух типов – фиксированные и плавающие. В более распространенных плавающих суппортах поршень расположен в подвижном корпусе и прижимает внутреннюю колодку напрямую к тормозному диску. Возникающая при этом реактивная сила перемещает корпус и опосредованно воздействует на внешнюю колодку, также контактирующую с диском. На задней оси механизм с плавающим суппортом часто выпускается с встроенным стояночным тормозом.

Как долго служат тормозные суппорты?

Автомобильные тормоза часто подвергаются экстремальным нагрузкам. Например, при торможении до полной остановки усилие многократно превышает мощность двигателя, а между колодкой и диском возникают температуры свыше 750 °C. Долго и надежно служить в условиях таких термических и механических нагрузок могут только продукты высочайшего качества.

Суппорт дискового тормоза – это самый прочный и надежный компонент тормозов, поэтому вполне ожидаемо, что прослужить он должен столько же, сколько и автомобиль. При надлежащем уходе срок службы тормозных суппортов – от 120 000 до 160 000 километров или 10 лет. Однако это общая оценка, для каждого отдельного автомобиля она может отличаться. Ведь срок службы тормозных суппортов зависит от нескольких факторов:

Индивидуальные привычки вождения;

Дорожные и погодные условия;

Периодичность и качество обслуживания и пр.

Признаки неисправного тормозного суппорта

Автомобиль тянет в сторону. При нажатии на педаль тормоза внутри суппорта один или несколько поршней перемещаются внутрь и наружу в ответ на гидравлическое давление главного цилиндра (насоса). Если поршень в одном из тормозных суппортов переднего колеса заклинит из-за грязи, мусора или коррозии, тормозные колодки либо не войдут в контакт с диском, либо не смогут освободить его. В таком случае при торможении автомобиль будет тянуть в сторону. Визг или металлический шум трения. Если тормозной суппорт заедает, в области поврежденной детали могут слышаться шумы. В отличие от шумов, связанных с изношенными тормозными колодками (они возникают при нажатии педали тормоза), этот симптом может быть слышен, когда тормоза не используются. Если отпускать слишком долго, тормоза могут полностью заблокироваться и предотвратить вращение колеса. Неравномерный износ тормозных колодок. Если суппорт неисправен, велика вероятность того, что тормозные колодки будут изнашиваться неравномерно. Если вы заметили, что тормозные колодки с одной стороны автомобиля изношены не одинаково с колодкой с другой стороны, то скорее всего, неисправен суппорт. Утечка тормозной жидкости. Поскольку тормозной суппорт функционирует в результате гидравлического давления, любые слабые места в системе могут вызвать утечку тормозной жидкости. Мокрое маслянистое пятно может указывать на негерметичный суппорт. Грохочущий звук. В редких случаях кронштейн суппорта, удерживающий суппорт, может сломаться и вызвать громкий лязгающий звук. Тормоза могут заблокироваться на этом колесе. В этом случае управлять транспортным средством нельзя.

Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих признаков неисправного тормозного суппорта, рекомендуем не откладывать визит на Бош Авто Сервис. Квалифицированный специалист должен осмотреть всю систему, чтобы вовремя обнаружить неисправность и предотвратить более серьезные проблемы. Помните, исправность тормозной системы – залог вашей безопасности.

Если необходима замена: какие тормозные суппорты выбрать?

Если после осмотра и очистки суппортов на их рабочих поверхностях выявлены явные следы износа – канавки, борозды, сколы – детали следует заменить. При выборе новых тормозных суппортов важное значение имеет бренд производителя. Отдавать предпочтение лучше компаниям, которые занимающих лидирующие позиции в производстве тормозных систем. Компания Bosch уже более 90 лет задает стандарты безопасности, делая весомый вклад в развитие технологий тормозных систем.

Именно Bosch сыграла в свое время определяющую роль в разработке и внедрении в серийное производство не только электронных систем безопасности ABS и ESP®, но и других компонентов тормозов, тех же суппортов ZOH (ZeroOffsetHarmonised), увеличивающих срок службы тормозов и улучшающих их вибрационные и шумовые характеристики, благодаря особой конструкции пружин колодок.

Тормозные компоненты Bosch, в частности суппорты, подвергаются тем же функциональным и качественным испытания, что и оригинальные детали. Например, их проверяют на устойчивость к влаге, грязи и оттаивающим средствам, тестируют на эффективность в условиях снега и льда в испытательном центре в Швеции. При изготовлении суппортов применяются качественное сырье и современные технологии. Например, корпуса суппортов часто изготавливаются из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение веса и прочности.

В ассортименте Bosch из почти 2000 артикулов представлены как стандартные суппорты дискового тормоза для большинства типов транспортных средств, так и тормозные суппорты Bosch eXchange – восстановленные изделия, аналогичные с новыми по надежности, производительности и гарантией как на новые суппорты. Это идеальный выбор, если вы хотите установить высококачественные детали, сэкономить на частом ремонте дешевых no-name компонентов или если тормозные суппорты для вашего автомобиля сняты с производства.

Если достаточно обслужить: какие компоненты использовать?

Bosch рекомендует при ремонте суппортов в обязательном порядке менять все установочные, монтажные принадлежности, которые гораздо быстрее изнашиваются и приводят к появлению шумов, ненадлежащей работе всей тормозной системы, и возникновению рисков при движении или торможении автомобиля.

В программе Bosch представлен широкий ассортимент ремкомплектов суппортов, в частности около 130 артикулов для обслуживания наиболее капризных в работе и установленных на большинстве автомобилей «плавающих» суппортов. Кроме этого, для борьбы с коррозией и шумами, при ремонте суппортов, замене дисков и колодок, важно применять соответствующие смазки, например, Bosch Superfit без металлов и кислот, предлагаемый в трех различных по объему упаковках.

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