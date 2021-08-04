Объединенные Арабские Эмираты: покупаем недвижимость, которую легко продать

Даже если жилье покупается, не с коммерческой целью (например, сдать в аренду или перепродать), а для самостоятельного проживания, на всякий случай всегда нужно смотреть на такой параметр как ликвидность объекта.

Если целью покупки является продажа квартиры в Дубае , то на то, насколько помещение легко перепродать, необходимо обращать внимание в первую очередь.

Именно поэтому в данном материале мы рассмотрим параметры ликвидности недвижимости в ОАЭ.

Ликвидность жилья

От чего она зависит? От нескольких факторов:

Стоимости. Качества постройки. Места расположения здания.

Если объект дешевый, но находится в районе, далеком от престижности, то продать его будет трудно. Однако и в обратной ситуации владельца ждет то же самое. То есть если недвижимость расположена в лучшем районе города, но её стоимость существенно завышена то ликвидность такой виллы или квартиры весьма низкая.

Прежде чем выбрать объект, представьте, кому вы перепродадите его. Кто будет покупателем?

Родители студента (или сам студент)? Семейная пара с детьми? Пенсионеры? Бизнесмен?

Кроме того, нужно ответить себе на вопросы, как много потенциальных покупателей вашей будущей недвижимости и откуда эти люди.

Чем больше охват, тем выше вероятность того, что покупатель найдется быстро. По этой причине не следует брать то, что интересно малому кругу людей, но на что в целом нет высокого спроса. К примеру, чем покупать один объект запредельной стоимости, лучше на эту сумму приобрести несколько апартаментов.

Качество внутренней отделки не то, на что стоит обращать внимание в, первую очередь, поскольку ремонт можно сделать в любое время (конечно, если речь идет о «вторичке»). Более того, зачастую бывает выгоднее купить не слишком дорогую недвижимость, но в районе с развитой инфраструктурой и требующую ремонта. В последующем доводить объект до товарного вида и, увеличив стоимость, перепродать.

Квартиры в домах на последних этапах строительства либо сданные в эксплуатацию не так давно дороже, чем подобные им, но в зданиях, которые начали строиться недавно либо вторичное жилье.

Покупателей «вторички» может ожидать такой большой недостаток: если подъезд требует ремонта, то на его проведение необходимо согласие всех жильцов, чего добиться иногда сложно. При этом нужно понимать, что состояние подъезда влияет на скорость перепродажи квартиры, а также на её стоимость.

Какие факторы также могут тормозить продажу? Первый и последний этажи здания, ведь в жилищах на первом этаже часто появляется плесень, так как здесь меньше солнца.

Почему тогда не последний этаж? По нескольким причинам:

Здесь может протекать потолок. Летом в такой квартире в ОАЭ будет жарко, а именно от жары туристы хотят отдохнуть после осмотра городских достопримечательностей и проведения времени на пляже.

Однако если под крышей есть так называемая «воздушная подушка», то перегрева, возможно, не будет.

Еще один фактор ликвидности – дефицит. Если в районе есть, из чего выбрать, то конкуренция при перепродаже подобных объектов, если не снизить стоимость (но этого делать не нужно, если недвижимость нужно продать выгодно), будет высокая.

География

Обычно инвесторы предпочитают крупные города. Если в других странах более востребовано жилье в столицах, то основная часть сделок купли-продажи недвижимости в Арабских Эмиратах приходится на Дубай.

Почему? Именно сюда едет и больше всего туристов, а инфраструктура в городе развита как ни в одном другом населённом пункте страны. Кроме того, здесь сосредоточено огромное количество достопримечательностей, которые стали популярными во всем мире и на которые путешественники и едут.

Оформляя сделку, покупатель может быть уверен, что недвижимость в районах мегаполиса, где работают учебные заведения, театры деловые центры и многое другое, а из окон открывается чудесный вид, перепродать возможно легко и быстро в любое время года.

Курортное жилище

Потенциальному покупателю её тоже нужно рассмотреть, поскольку Дубай – это сочетание современного мегаполиса и курорта одновременно. Дача на море, да еще в центре крупного населённого пункта, в престижном районе, который выбирают те, кто любит комфорт и красоту. Если продавать такое жилье по средней рыночной стоимости (не очень сильно завышая цену), то уйдет объект довольно скоро.

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