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Влада Величко отпустили под подписку

05.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общественный активист Влад Величко, соратник Владимира Мацкевича, на свободе. Сейчас он под подпиской, допросы будут продолжены позже.


Напомним, что после утренних обыскков жена Величко сообщила, что в постановлении на обыск дома у Величко было 17 (!) статей Уголовного кодекса: от "клеветы" до "вреда национальной безопасности". 

Задержанную сегодня социолога Татьяну Водолажскую перевели на Окрестина. Что с задержанным методологом Владимиром Мацкевичем, пока неизвестно.
 
 
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Общественный активист Влад Величко, соратник Владимира Мацкевича, на свободе. Сейчас он под подпиской, допросы будут продолжены позже.
 
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