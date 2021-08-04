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Влада Величко отпустили под подписку
Источник материала: Партизан
Общественный активист Влад Величко, соратник Владимира Мацкевича, на свободе. Сейчас он под подпиской, допросы будут продолжены позже.
Напомним, что после утренних обыскков жена Величко сообщила, что в постановлении на обыск дома у Величко было 17 (!) статей Уголовного кодекса: от "клеветы" до "вреда национальной безопасности".
Задержанную сегодня социолога Татьяну Водолажскую перевели на Окрестина. Что с задержанным методологом Владимиром Мацкевичем, пока неизвестно.
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Общественный активист Влад Величко, соратник Владимира Мацкевича, на свободе. Сейчас он под подпиской, допросы будут продолжены позже.
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