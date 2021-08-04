Влада Величко отпустили под подписку





Напомним, что после утренних обыскков жена Величко сообщила, что в постановлении на обыск дома у Величко было 17 (!) статей Уголовного кодекса: от "клеветы" до "вреда национальной безопасности".





Задержанную сегодня социолога Татьяну Водолажскую перевели на Окрестина. Что с задержанным методологом Владимиром Мацкевичем, пока неизвестно.