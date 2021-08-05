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Где решается судьба Беларуси и какова в этом роль медиа?

05.08.2021 06:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Накануне в Словакии прошел Глобальный форум по вопросам безопасности GLОBSEC. И не было ни одной панели, где не звучала бы тема Беларуси. Что готов делать Запад для преодоления политического кризиса в нашей стране? И какие информационные поводы влияют на принятие этих решения?

Об этом главный редактор Media IQ Надежда Белохвостик поговорила с исполнительным директором экспертной сети iSANS Владом Кобецом и медиаэкспертом Сержем Харитоновым.

 
 
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Что готов делать Запад для преодоления политического кризиса в нашей стране? И какие информационные поводы влияют на принятие этих решения?
 
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