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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Где решается судьба Беларуси и какова в этом роль медиа? Что готов делать Запад для преодоления политического кризиса в нашей стране? И какие информационные поводы влияют на принятие этих решения?

Накануне в Словакии прошел Глобальный форум по вопросам безопасности GLОBSEC. И не было ни одной панели, где не звучала бы тема Беларуси. Что готов делать Запад для преодоления политического кризиса в нашей стране? И какие информационные поводы влияют на принятие этих решения?Об этом главный редактор Media IQ Надежда Белохвостик поговорила с исполнительным директором экспертной сети iSANS Владом Кобецом и медиаэкспертом Сержем Харитоновым.