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В NASA заявили, что в результате происшествия с "Наукой" МКС не пострадала

05.08.2021 06:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная космическая станция (МКС) не пострадала в результате инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" при стыковке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное в среду на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По информации американского космического ведомства, продолжающийся анализ демонстрирует, что "станция находится в хорошем состоянии, а ее системы работают штатно". В среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что МКС не получила повреждений после незапланированного включения двигателей российского модуля.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели "Науки" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) 29 июля. Экипажу ситуация не угрожала.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Международная космическая станция (МКС) не пострадала в результате инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" при стыковке.
 
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