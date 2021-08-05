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Посол ЕС в Ираке сообщил о возможной отмене рейсов в Минск на 10 дней

05.08.2021 07:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Посол ЕС в Ираке сообщил о возможной отмене рейсов в Минск на 10 дней
Иллюстративное фото
При этом, по словам дипломата, он пока не получил официального уведомления от «Иракских авиалиний»

«Мы получили информацию из нескольких источников, что рейсы отменяются на ближайшие десять дней. Это представляется очень надежной информацией. Насколько нам известно, «Иракских авиалиний» проинформировали об этом все туристические агентства страны» - сказал он.


Хут также сказал, что иракское правительство сформировало во вторник комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.


Как сообщалось, 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее главой МВД Литвы Агне Билотайте распоряжения.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало 4090 нелегальных мигрантов.
 
 
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Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хут заявил агентству BNS, что рейсы из этой страны в Минск могут быть отменены на ближайшие десять дней.
 
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