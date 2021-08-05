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«Мы получили информацию из нескольких источников, что рейсы отменяются на ближайшие десять дней. Это представляется очень надежной информацией. Насколько нам известно, «Иракских авиалиний» проинформировали об этом все туристические агентства страны» - сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посол ЕС в Ираке сообщил о возможной отмене рейсов в Минск на 10 дней Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хут заявил агентству BNS, что рейсы из этой страны в Минск могут быть отменены на ближайшие десять дней.

также сказал, что иракское правительство сформировало во вторник комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.Как сообщалось, 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее главой МВД Литвыраспоряжения.В Литву через границу с Беларусью в этом году попало 4090 нелегальных мигрантов.