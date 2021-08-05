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«По нашим оценкам, самая важная роль принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы», – подчеркнул он.

«Как сказал Збигнев Бжезински (экс-советник президента США по нацбезопасности), с Украиной Россия – империя, а без Украины – национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже. Это онтологический вопрос», – отметили в эфире.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГБ назвал главного автора попытки переворота в Беларуси Наиболее агрессивную политику в отношении Беларуси проводят режимы Вильнюса и Варшавы, а также нынешнее руководство Украины.

Что касается стран-соседок, наиболее агрессивную политику в отношении Беларуси проводят режимы Вильнюса и Варшавы, добавил. А также – руководство Украины, Чехии и других стран, которые «действуют в фарватере политики Соединенных Штатов».В документальном фильме СТВ заявили, что главным автором белорусского мятежа после президентских выборов 2020 года является старший директор центра. Ранее он был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у тогдашнего еще вице-президента Байдена.Причины его особой нелюбви к Беларуси и президенту Лукашенко удивительно просты, он сам сказал о них:Помимо Карпентера, к попыткам госпереворота приложили руку экс-министр иностранных дел Словакии, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House, сотрудник варшавского Центра восточных исследований, исполнительный директор Европейского фонда за демократию, директор проектов фонда Freedom House, а также российский олигарх