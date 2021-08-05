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КГБ назвал главного автора попытки переворота в Беларуси
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«По нашим оценкам, самая важная роль принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы», – подчеркнул он.
Что касается стран-соседок, наиболее агрессивную политику в отношении Беларуси проводят режимы Вильнюса и Варшавы, добавил Тертель. А также – руководство Украины, Чехии и других стран, которые «действуют в фарватере политики Соединенных Штатов».
В документальном фильме СТВ заявили, что главным автором белорусского мятежа после президентских выборов 2020 года является старший директор центра Джо Байдена Майкл Карпентер. Ранее он был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у тогдашнего еще вице-президента Байдена.
Причины его особой нелюбви к Беларуси и президенту Лукашенко удивительно просты, он сам сказал о них:
«Как сказал Збигнев Бжезински (экс-советник президента США по нацбезопасности), с Украиной Россия – империя, а без Украины – национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже. Это онтологический вопрос», – отметили в эфире.
Помимо Карпентера, к попыткам госпереворота приложили руку экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский, исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски, директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис, а также российский олигарх Михаил Ходорковский.
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Наиболее агрессивную политику в отношении Беларуси проводят режимы Вильнюса и Варшавы, а также нынешнее руководство Украины.
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