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Bloomberg: Бедные страны - виновники и основные жертвы глобального потепления

05.08.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше всего от глобального потепления пострадают бедные страны, а борьба с изменением климата на Земле оказалась под угрозой как раз из-за бедных стран Африки и Азии.

Bloomberg: Бедные страны - виновники и основные жертвы глобального потепления
Именно экономики этих стран пока не могут отказаться от угля и автомобилей с бензиновыми двигателями, пишет thinktanks.by со ссылкой на американское агентство Bloomberg.

Средняя температура на Земле уже повысилась на 1,2 градуса по Цельсию, а экстремальные погодные условия уже ощущаются по всей планете - от Канады до Китая. 

По данным Climate Action Tracker, наша планета может потеплеть еще 2,4 градуса к концу столетия. 

В спецотчете ООН о глобальном потеплении за 2018 год говорится, что повышением температуры Земли даже на полтора градуса повлечет за собой огромные последствия для планеты, среди которых “многометровое повышение уровня моря” в течение сотен и тысяч лет, а также массовое вымирание флоры и фауны.

Для остановки глобального изменения климата и потепления планеты странам необходимо сократить долю угля в выработке электроэнергии до менее 2% к 2050 году. Страны “Большой двадцатки” так и не смогли договориться о том, как это сделать.

На первые 20 экономик мира приходится чуть меньше половины от всех выбросов в мире. Но большая же часть угольных выбросов сосредоточена в менее более бедных странах. А они пока не собираются менять модель своей экономики. Бангладеш и Вьетнам уже сказали, что не справятся с амбициозными экологическими целями и пока не будут ставить для себя такие амбиции, пока богатые экономики их не профинансируют.

Из-за роста населения вредные выбросы в бедных странах скоро увеличатся еще сильнее. В пример Bloombeg приводит африканскую страну Кению, где выбросы углекислого газа с 2005 года выросли в два раза. Большинство этих выбросов приходятся на столичный транспорт в Найроби, где каждые 8 лет удваивается количество автомобилей. А самым популярным общественным транспортом в Найроби остаются дизельные микроавтобусы.
 
 
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