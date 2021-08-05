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Социолога Оксану Шелест отпустили под подписку. Социолог Татьяна Водолажская в СИЗО

05.08.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Старший аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук Оксана Шелест перестала выходить на связь с середины среды 4 августа. Предположение о ее задержании оправдалось/

Социолога Оксану Шелест отпустили под подписку. Социолог Татьяна Водолажская в СИЗО
на фото: Оксана Шелест и Татьяна Водолажская
У Оксаны Шелест, так же как у ее коллег философа и методолога Владимира Мацкевича и социолога Татьяны Водолажской 4 августа был проведен обыск и изъята оргтехника. После допроса Оксана Шелест была отпущена под подписку о невыезде.

Татьяна Водолажская на трое суток помещена в СИЗО на Окрестина. О том, на какой срок задержан и где находится Владимир Мацкевич пока не известно. 

Об этом сообщил Thinktanks.by их коллега, основатель Центра европейской трансформации Андрей Егоров

Оксана Шелест — старший аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук (PhD). Окончила отделение социологии Беларусского государственного университета, аспирантуру Института социологии Национальной академии наук Беларуси. Работала в Институте социологии НАН Беларуси: руководила сектором методики и практики оперативных исследований, занимала должность ученого секретаря, возглавляла отдел технологий социологических исследований. Является экспертом аналитической группы Агентства гуманитарных технологий. Лауреат Премии Международного Конгресса исследователей Беларуси в номинации «Социальные и политические науки» (2013).

Оксана Шелест - автор исследования "Голос улиц". Это была одна из первых работ, в которой анализировались протесты, произошедшие в Беларуси летом-осенью 2020 года. В последней своей работе, опубликованной в июле, Оксана анализировала динамику и содержание локальных телеграм-групп (чатов), которые стали важным инструментом самоорганизации местных («дворовых») сообществ в 2020-2021 годах.

Татьяна Водолажская - координатор "Летучего университета", старший аналитик ЦЕТ, кандидат социологических наук (PhD). Окончила социологический факультет Беларусского государственного университета. В 1996-2007 гг. Работала в Институте социологии НАН Беларуси , последняя должность - старший научный сотрудник. Во время работы в Институте социологии Национальной академии наук Беларуси основное внимание исследователей уделялось формированию и трансформации национальной и гражданской идентичности.

Работала штатным преподавателем кафедры политологии ЕГУ.

Со времени основания является членом Организационного комитета Международного конгресса исследователей Беларуси, а также членом Экспертного совета Премии Конгресса в области общественно-политических наук.
 
 
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Старший аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук Оксана Шелест перестала выходить на связь с середины среды 4 августа....
 
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