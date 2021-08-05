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Топ-6 загородных домов от $4 до $60 за сутки для тех, кто не может уехать в отпуск на курорт
Источник материала: Myfin
Березина
Место для тех, кто хочет почувствовать себя в настоящей деревне. Это старый
В доме укомплектованная кухня и 4 спальных места на случай, если вы поедете туда небольшой компанией. Также здесь есть настоящая русская печь.
Стоит дом $8 в сутки, а владелец предлагает трансфер на место.
Свислочь
Коттедж для тех, кто ценит комфорт и доступ к wi-fi. Находится
Здесь полностью оборудованная кухня, печь. Санузел находится в доме, а во дворе расположена зона отдыха с шезлонгами и навесом. До пляжа 10 минут пешком.
Автор объявления предлагает покормить белочек, которые приходят на участок, а также купить продукты с частного подворья: домашние яйца, творог, птицу. Дом сдается посуточно за $25 и на месяц за $450.
Припять
Большой
В доме есть вся необходимая техника, мебель и удобства, а также камин в гостинной. Здесь 5 комнат, поэтому сюда можно приехать большой семьей или с друзьями.
Во дворе беседка с зоной барбекю, а по пути к реке – лиственный лес. За такой коттедж в Новиках под Мозырем просят $16 в сутки.
Пекалина
Дешевый вариант для тех, кто хочет провести отпуск в комфортном доме подальше от города.
Это
За сутки здесь просят от $4.
Нарочь
Это
Дом находится между тремя большими озерами, и если вы на машине, вы сможете посетить каждое.
Одни сутки в коттедже стоят $28, но на Нарочи есть очень различающиеся по ценам варианты, мы
Браславские озера
На втором этаже две спальни с хорошей отделкой, а на первом полностью укомплектованная кухня и ванная комната.
Во дворе можно посидеть в беседке у камина, есть баня, пруд, гамаки, шезлонги и сад.
Снять предлагают за $60 в сутки.
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