Топ-6 загородных домов от $4 до $60 за сутки для тех, кто не может уехать в отпуск на курорт

Источник материала: Myfin



Фото: Domovita.by

Березина

Место для тех, кто хочет почувствовать себя в настоящей деревне. Это старый хорошо сохранившийся дом из бруса рядом с берегом Березины в Налибокской пуще.

В доме укомплектованная кухня и 4 спальных места на случай, если вы поедете туда небольшой компанией. Также здесь есть настоящая русская печь.

Стоит дом $8 в сутки, а владелец предлагает трансфер на место.

Свислочь

Коттедж для тех, кто ценит комфорт и доступ к wi-fi. Находится дом рядом со Свислочью , впадающей в Осиповичское водохранилище.

Здесь полностью оборудованная кухня, печь. Санузел находится в доме, а во дворе расположена зона отдыха с шезлонгами и навесом. До пляжа 10 минут пешком.

Автор объявления предлагает покормить белочек, которые приходят на участок, а также купить продукты с частного подворья: домашние яйца, творог, птицу. Дом сдается посуточно за $25 и на месяц за $450.

Припять

Большой кирпичный коттедж в 5 минутах ходьбы от пляжа на реке Припять.

В доме есть вся необходимая техника, мебель и удобства, а также камин в гостинной. Здесь 5 комнат, поэтому сюда можно приехать большой семьей или с друзьями.

Во дворе беседка с зоной барбекю, а по пути к реке – лиственный лес. За такой коттедж в Новиках под Мозырем просят $16 в сутки.

Пекалина

Дешевый вариант для тех, кто хочет провести отпуск в комфортном доме подальше от города.

Это небольшой новый дом в деревне Смолевичского района с неплохой отделкой и мебелью, беседкой и мангалом. Но вокруг нет никаких точек интереса, так что дом подойдет скорее для аскетов, которые хотят уединиться и убежать от суеты.

За сутки здесь просят от $4.

Нарочь

Это коттедж в агрогородке Нарочь для семей, компаний и «неагрессивных животных», как пишет автор объявления. В вашем распоряжении будет мангал, беседка, гамак, батут и детская площадка с песочницей, а под заказ обещают вытопить баню.

Дом находится между тремя большими озерами, и если вы на машине, вы сможете посетить каждое.

Одни сутки в коттедже стоят $28, но на Нарочи есть очень различающиеся по ценам варианты, мы сделали отдельную подборку .

Браславские озера

Агроусадьба в живописном месте недалеко от озера для тех, кто предпочитает максимальный комфорт.

На втором этаже две спальни с хорошей отделкой, а на первом полностью укомплектованная кухня и ванная комната.

Во дворе можно посидеть в беседке у камина, есть баня, пруд, гамаки, шезлонги и сад.





Снять предлагают за $60 в сутки.