Посол ЕС: Авиарейсы из Ирака в Минск отменяются на ближайшие 10 дней

Источник материала: АФН

Посол Европейского союза (ЕС) в Ираке Мартин Хат заявил, что авиарейсы из этой страны в Беларусь отменяются на ближайшие 10 дней.

"Из нескольких источников к нам поступила такая информация, что полеты на предстоящие десять дней отменяются. Кажется, что это вполне надежная информация. Насколько мы понимаем, об этом Iraq Airways информировала все туристические агентства страны", - сказал Мартин Хат, передает Delfi.

Он добавил, что официального сообщения об этом от Iraq Airways еще не получил.

Хат также сказал, что иракское правительство во вторник сформировало комитет, который займется выяснением вероятной незаконной доставки иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

ЕС в последнее время включился в переговоры с Багдадом, чтобы вернуть незаконно пересекших белорусско-литовскую границу иракцев в страну происхождения, а также убедить Ирак сократить число полетов в Минск.

Как сообщалось, Iraqi Airways планировали в ближайшее время выполнять пассажирские рейсы не только из Багдада, но еще из трех городов - Басры, Эрбиля и Сулеймании.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы.