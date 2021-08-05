ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МОК рассматривает дисциплинарные санкции в ситуации с Тимановской

05.08.2021 08:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Международный олимпийский комитет (МОК) оперативно среагировал на ситуацию, сложившуюся на Олимпиаде в Токио с легкоатлеткой из Беларуси Кристиной Тимановской.

Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, сообщает Sputnik.by.

"МОК быстро отреагировал, мы в тот же день вышли на контакт с Тимановской, сработали по вопросам ее состояния, здоровья, безопасности", - сказал он.

Дисциплинарное разбирательство по делу бегуньи Тимановской было открыто накануне. Сейчас МОК рассматривает варианты мер, которые можно принять.

"Мы должны выслушать представителей делегации. Уже связались со всеми спортсменами не только из белорусской команды, мы проводим частные беседы и со многими другими атлетами", - рассказал Адамс на пресс-конференции.

Тимановская 4 августа вечером прилетела в Варшаву.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный олимпийский комитет (МОК) оперативно среагировал на ситуацию, сложившуюся на Олимпиаде в Токио с легкоатлеткой из Беларуси Кристиной Тимановской.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by