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Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ

05.08.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение принято из-за «настойчивых требований» Москвы ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологический ситуации, заявили в организации. В Совфеде считают, что наличие наблюдателей на выборах «не определяет их легитимность»


Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре, говорится в ее заявлении.

Как заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, пишет РБК, решение принято из-за «настойчивых требований» российских властей ограничить количество наблюдателей. «Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения [на выборах], имеет важное значение», — отметил он.

БДИПЧ уведомила об этом решении Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и постпредство России при ОБСЕ.

Москва пригласила ОБСЕ и Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ для наблюдения за выборами 17—19 сентября, но ограничила допустимое число наблюдателей до 50 и 10 человек соответственно. Причиной власти назвали  санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России.
 
 
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Решение принято из-за «настойчивых требований» Москвы ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологический ситуации, заявили в организации. В Совфеде...
 
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