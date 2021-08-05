DW - о последствиях этого решения властей. - о последствиях этого решения властей.





"Имена" помогала людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации





"У всех бездомных - две основные проблемы. Это, во-первых, еда, во-вторых, одежда. Есть добрые люди, но они не знают, как помочь. Основные деньги идут от проекта "Имена", - рассказывает в репортаже, посвященном проекту "Помощь бездомным", Артем. Мужчина в свое время оказался на улице из-за долгов за коммунальные услуги.





Он жил в подвале, в лесу, потом узнал о проекте, приехал получить помощь и остался, чтобы помогать повару. Как Артем будет жить дальше, сказать сложно. 23 июля Мингорисполком вынес решение о ликвидации во внесудебном порядке некоммерческой благотворительной медиаплатформы "Имена", которая почти на 100% финансировала проект.





За 5 лет существования "Имена" собрали около 7 миллионов белорусских рублей (около 3 млн долларов по среднегодовому курсу Нацбанка РБ - Ред.) пожертвований, помогли и пока еще продолжают помогать более чем 47 тысячам людей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. DW поговорила с руководителями платформы и теми, кому она помогает.





Причина ликвидации - отсутствие предпринимательской деятельности

"Имена" стали одной из десятков некоммерческих организаций, ликвидированных белорусскими властями в последние недели. "Мы пять лет работали, запустили более 40 общественно значимых проектов, тысячи людей получили помощь, но она им необходима и дальше", - говорит основательница "Имен" Катерина Синюк и добавляет, что намерена оспаривать решение о ликвидации медиаплатформы в суде.





Катерина Сергеева (слева) и Катерина Синюк





Официальная причина ликвидации - отсутствие предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев (по закону, некоммерческое учреждение и не должно получать прибыль - Ред). "Следственный комитет арестовал наши счета, поэтому мы не можем никого уволить и сделать расчет по зарплате, в принципе, не можем сейчас осуществлять никакие расходные операции и проводить процесс ликвидации так, как это должно происходить", - отмечает директор организации Катерина Сергеева.





От ликвидации "Имен", по словам Катерины Синюк, больше всего пострадают проекты, для которых благотворительная платформа была либо единственным, либо основным источником финансирования.





Проект "Патронажная служба в регионах" Белорусского общества Красного Креста, поддерживается и государством, но в 8 районах страны работу медсестер, которые ухаживают за стариками, практически на 100% оплачивали "Имена". Как и инициативу "Дома для детей с онкологией", благодаря которой родителям, чьи дети болеют раком и лечатся в Минске , есть, где остановиться на время лечения.





Под угрозой проекты паллиативной помощи

Еще два проекта, оказавшиеся под угрозой закрытия, связаны с паллиативной помощью: "Выездная служба Белорусского детского хосписа" и "Помощь молодым взрослым с неизлечимыми заболеваниями". "Выездная служба Белорусского детского хосписа - это врачи, которые ездили в регионы и там помогали тяжело больным детям, специалисты с уникальным опытом. Также мы помогали пациентам лекарствами и специальным оборудованием", - говорит Катерина Синюк.





Ликвидация "Имен" стала неожиданностью для Белорусского детского хосписа, признается замдиректора организации Наталья Неборская: "Имена" помогали нам развивать абилитацию в регионах. Мы общественная организация, у нас нет государственной поддержки, наш хоспис работает только за счет пожертвований, гражданское общество отзывается, надеюсь, что и сейчас найдем спонсоров, которые смогут поддержать эти программы".









"Ангел" за работой





Обращаться за помощью намерен и поисково-спасательный отряд "Ангел", который ищет заблудившихся в лесу и пропавших без вести людей. "Мы потеряли большую часть средств существования: на обслуживание техники, зарплату сотрудникам, аренду помещения. Это траты, которые напрямую не сопряжены с выездами и помощью в поиске людей, но ложатся на организацию ежедневно", - рассказывает руководитель "Ангела" Сергей Ковган.





Он добавляет, что не понимает причины закрытия платформы: "Уникальность и эффективность "Имен" в том, что понятным языком людям рассказывали о конкретных ситуациях, с которыми сталкивается общество, и что благодаря всем неравнодушным, эти вопросы решаются, что каждый может быть причастен добру".





"Не бывает, чтобы государство целиком решало социальные проблемы"





Проект "Помощь бездомным" помогает людям, оказавшимся на улице: кормит их, восстанавливает документы, регистрацию, обеспечивает одеждой, лекарствами.





Команда "Имен"





"На деньги от "Имен" мы закупали продукты, арендовали помещение, готовили ​горячие блюда, оплачивали госпошлины за паспорт и регистрацию, чтобы бездомные смогли ночевать не на улице, не в подвале, ​а в государственном учреждении "Дом ночного пребывания". ​Они такие же граждане, как и все остальные, - рассказывает координатор проекта по общим вопросам Елена. - Вдруг откликнутся какие-то гуманитарные организации в Германии, которые могли бы нам помочь. Ведь речь о людях - ежедневно не менее 50 человек могли поесть у нас хотя бы один раз в день".





Отсутствие международной помощи, а также ликвидация такого инфраструктурного проекта как "Имена", который аккумулировал пожертвования на социальные нужды внутри страны, приближает Беларусь к социальной катастрофе, считает Катерина Синюк: "Имена" все 5 лет существовали исключительно на деньги простых людей и социально ответственных компаний. А теперь окно возможностей помогать нуждающимся сужается до критического размера: нельзя развивать и стимулировать внутреннее финансирование, и при этом международным донорам при разрушении всего сектора НКО будет очень сложно поддерживать любые социальные проекты. Ни в одной цивилизованной стране не бывает, чтобы государство целиком решало социальные проблемы, это просто нереально".