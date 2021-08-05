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СМИ: Raiffeisen Bank International вводит запрет на международные переводы для Беларусбанка. А что Приорбанк?

05.08.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Австрийское издание Die Presse сообщило, что Raiffeisen Bank International ограничил сотрудничество с Беларусбанком из-за санкций Евросоюза против Беларуси. В Беларуси RBI принадлежит Приорбанк. Спросили у банка, поменяется ли что-то для его клиентов в Беларуси.


Фото: Myfin.by

«В будущем Raiffeisen Bank International больше не станет осуществлять международные переводы для Беларусбанка», — пишет австрийское издание. Die Presse сообщает, что RBI вводит ограничения по работе с госбанком из-за санкций против Беларуси.

При этом банковская группа Raiffeisen Bank International не выступала с официальным заявлением о прекращении международных переводов для Беларусбанка. Также этой информацией не располагают в Беларусбанке.

Myfin.by обратился за комментарием к Приорбанку. Однако там отказались давать пояснения и посоветовали задать вопрос непосредственно в RBI. Также в Приорбанке не ответили о том, поменяется ли что-то для клиентов банка:

Приорбанк не комментирует данное решение. За дополнительной информацией рекомендуем обращаться непосредственно в Raiffeisen Bank International.
На момент выхода публикации валютные переводы с карт Приорбанка на карты Беларусбанка были доступны. В колл-центре Приорбанка оператор объяснил, что на данный момент никаких ограничений не введено. Появятся ли они в дальнейшем, пока неизвестно. Однако в случае каких-либо изменений банк сообщит об этом.

Напомним, секторальные санкции ЕС затронули, кроме ряда госпредприятий, и три госбанка — Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк.
 
 
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Австрийское издание Die Presse сообщило, что Raiffeisen Bank International ограничил сотрудничество с Беларусбанком из-за санкций Евросоюза против Беларуси. В Беларуси RBI...
 
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