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Памятник композитору Игорю Лученку откроют в 6 августа
Источник материала: Партизан
Церемония открытия памятника народному артисту СССР и Беларуси Игорю Лученку состоится 6 августа 2021 года в 12:00 на Аллее славы Восточного кладбища (центральный вход).
Мемориал создан авторским коллективом скульпторов: Иваном Миско и Александром Финским, архитектором Виктором Крамаренко. Их проект был выбран из девяти, участвовавших в конкурсе Министерства культуры.
Народный художник Беларуси скульптор Иван МИСКО. Фото: “Минск-Новости”
Постамент памятника выполнен в тёплых светло-бордовых тонах и лаконично повторяет форму рояля, а бронзовый бюст окружён застывшими в воздухе нотами мелодии песни «Мой родны кут» на стихи Якуба Коласа.
Как сообщает Белорусский союз композиторов,
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Церемония открытия памятника народному артисту СССР и Беларуси Игорю Лученку состоится 6 августа 2021 года в 12:00 на Аллее славы Восточного кладбища (центральный...
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