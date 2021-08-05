Источник материала: ProBusiness



Фото из архива «Беллакт»

Бренд «Беллакт» — один из лидеров молочной перерабатывающей отрасли Беларуси. Это единственный в стране и один из самых крупных производителей детского питания на территории СНГ. В 2020 году Волковысское ОАО «Беллакт» отметило свой 50-летний юбилей. Как начиналась его история и чего достигла компания сейчас?

С чего все началось

— В 60-е годы прошлого века в Беларуси появилась острая необходимость перехода от молочных кухонь к полноценной индустрии детского питания. Перед учеными и промышленниками была поставлена глобальная задача — разработать продукты детского питания на молочной основе, которые по составу максимально приближались бы к материнскому молоку.

Начать индустрию детского питания было принято со строительства трех предприятий. Одно из них решили расположить в Волковыске в 1970 году.

Предприятие стало революционным для своего времени. Это было первое в молочно-консервной промышленности СССР производство с дистанционным и автоматическим управлением всеми технологическими процессами.

В 1995 году компания была преобразована в Волковысcкое ОАО «Беллакт».



Фото из архива «Беллакт»

С 2002-го по 2008 год «Беллакт» провел крупнейшую модернизацию производства. Бренду удалось не только расширить линейку уже имеющихся продуктов, но и ввести производство новых и оригинальных.

Ассортимент и качество

Ассортимент «Беллакт» насчитывает более 200 наименований продукции и закрывает все возрастные категории потребителей молочных продуктов. Доля продуктовых категорий в портфеле:

41% — сухие продукты и сливочное масло

31% — традиционная молочная продукция, десертная и глазированная продукция

19% — сухое детское питание

9% — жидкое и пастообразное детское питание.

Пристальное внимание к качеству на всех этапах производства — принцип работы всей компании. «Беллакт» продолжает традицию тесного взаимодействия с хозяйствами, которые являются поставщиками молока. Сырье на производство поступает из четырех экологически чистых районов, расположенных вблизи заповедника «Беловежская пуща».

Всего насчитывается 89 молочно-товарных ферм и комплексов. В том числе у компании есть 24 специализированных хозяйства, из которых поставляется молоко для детского питания.

На всех фермах и комплексах созданы естественные и комфортные условия для животных, используется современный способ беспривязного содержания скота и сбалансированный рацион кормления. Все хозяйства оснащены современным оборудованием, внедрены компьютерные технологии дойки, что дает возможность получить информацию о качественных показателях и количестве молока от каждой буренки, а также сократить ручной труд и непосредственный контакт человека с сырьем.



Фото из архива «Беллакт»

Первый тест на качество полученного молока проходит прямо в хозяйстве. В каждой сельскохозяйственной организации имеется собственная оборудованная молочная лаборатория. На предприятии сырье снова попадает под контроль. И при малейшем отклонении от нормы вся партия отправляется обратно в хозяйство.

Контроль качества на самом производстве осуществляется в собственном испытательном центре, аккредитованном в соответствии с международными стандартами. Все лаборатории центра проводят более 93 000 исследований и анализов ежемесячно.

Изготовление, подача и расфасовка продуктов полностью автоматизированы, что позволяет свести к нулю влияние человеческого фактора и обеспечить стабильное качество готовых продуктов. Кроме того, на предприятии используется закрытый тип производственного процесса. Контакт персонала с продукцией при производстве детского питания отсутствует, при производстве цельномолочной продукции — сведен к минимуму.

Основа создания всех продуктов для детского питания от «Беллакт» — это исключительно научный подход. Ведется тесное сотрудничество специалистов компании с лабораторией прикладных биотехнологий и детского питания НАН Республики Беларусь и НИИ детского питания — филиалом ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» Российской Федерации.

Экономические показатели за 2020 и 2021 годы

За 2020 год оборот компании (выручка от всех видов деятельности) Волковысского ОАО «Беллакт» по отношению к уровню 2019 года увеличился на 9,5% и составил почти 344 млн бел. рублей.

Из общей суммы выручки 41% составили экспортные поставки продукции — компанией экспортировано продукции на сумму более $ 58 млн.

За январь-март 2021 года оборот компании «Беллакт» по отношению к аналогичному периоду 2020 года увеличился на 12,9% и составил более 92 млн бел. рублей.

Из общей суммы выручки в 2021 году 46,1% составили экспортные поставки продукции. Всего за январь-март текущего года компанией экспортировано продукции на сумму более $ 16 млн. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года — 111,8%.



Фото из архива «Беллакт»

Экспорт

«Беллакт» экспортирует сухое детское питание, широкий ассортимент жидкого и пастообразного детского питания, цельномолочной и десертной молочной продукции, а также сухое молоко, масло и другую продукцию.

Основные страны — партнеры по экспорту: Россия, Китай, Казахстан, Монголия, Пакистан. Доля стран ЕАЭС в экспорте предприятия — 75%.

Продукция компании за 2020 год экспортировалась в 20 стран мира: Российскую Федерацию, Казахстан, Украину, Молдову, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Грузию, Туркменистан, Таджикистан а также в Китай, Монголию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Бангладеш, Венесуэлу, Иорданию, Оман, Йемен, Вьетнам.

В 2020 году осуществлены первые поставки продукции в Малайзию и Афганистан.

В общем объеме экспорта 64% составили поставки в Российскую Федерацию, 14% — в другие страны СНГ, 22% — в страны дальнего зарубежья.

В 2020 году экспорт сухого детского питания в другие страны СНГ и страны дальнего зарубежья увеличен по отношению к уровню 2019 года на 27% и составил $ 4,2 млн. Впервые были организованы первые крупные поставки сухого цельного молока и сухого цельного козьего молока в потребительской таре в Китай.

Продукция компании за первый квартал 2021 экспортировалась в 13 стран мира: Российскую Федерацию, Казахстан, Украину, Молдову, Узбекистан, Армению, Азербайджан, а также в Китай, Монголию, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам.

В общем объеме экспорта 70% составили поставки в Российскую Федерацию, 16% — в другие страны СНГ, 14% — в страны дальнего зарубежья.

В текущем периоде 2021 года экспорт сухого детского питания в другие страны СНГ и страны дальнего зарубежья увеличен по отношению к соответствующему периоду 2020 года на 11,4% и составил по итогам января-марта $ 1,1 млн.

В 2021 году компания планирует выйти с сухими детскими продуктами на рынки Ганы, Сирии, Венесуэлы, Афганистана.

В планах — модернизация

Ежегодно компания осуществляет модернизацию производства:

В 2020 году на инвестиции компания направила более 7 млн бел. руб. Это выше уровня 2019 года на 43,9%

Это выше уровня 2019 года на В текущем периоде 2021 года компания направила уже почти 2,5 млн бел. руб.

Что будет улучшено:

Появится вторая линия по производству глазированной продукции

Будет приобретена и установлена линия по фасовке сухого детского питания в жестяную банку

Будет модернизировано отделение выработки творога с заменой существующего оборудования на новое

Будут модернизированы маслоучасток, системы холодоснабжения.

«Беллакт» — это бренд с мировым именем, который любим многими потребителями из разных стран. Высокое качество, забота о здоровье и соблюдение наивысших стандартов производства и реализации — основа и залог успеха компании уже на протяжении 50 лет.

Партнер проекта:



Читайте также